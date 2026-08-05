- حزب سومار الإسباني يقترح على البرلمان وقف استضافة مونديال 2030 مع المغرب، احتجاجاً على تدفق المهاجرين إلى سبتة، ويطالب بمراجعة نموذج التنظيم المشترك مع المغرب والبرتغال. - يدعو الاقتراح إلى تقييم الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل الدول المضيفة، ويحث الحكومة الإسبانية على تقديم دراسة مستقلة حول مخاطر حقوق الإنسان في غضون ستة أشهر. - يطالب سومار بتقييم أثر أحداث سبتة على التزامات حقوق الإنسان، ويحث فيفا على إصلاح إجراءات منح البطولات لضمان احترام حقوق الإنسان.

قدّم حزب سومار (حزب يساري صغير يشارك في الحكومة الإسبانية مع الحزب الاشتراكي) اقتراحاً إلى البرلمان الإسباني يدعو إلى التوقف عن المشاركة في استضافة مونديال 2030 مع المغرب احتجاجاً على تدفق عشرات آلاف المهاجرين خلال الأيام الماضية إلى سبتة.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، فقد دعا المقترح الموقّع من ثلاثة أعضاء من حزب اليسار الموحد (داخل سومار) ونائبة برلمانية رابعة في مجلس النواب، الحكومة إلى إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإسباني لكرة القدم والحكومة البرتغالية رسمياً "بضرورة إجراء مراجعة وتقييم دقيقين لنموذج التنظيم المشترك الحالي لمونديال 2030 (سيكون مشاركة مع المغرب والبرتغال)". وبيّن الاقتراح أن التنظيم "يحشد موارد عامة، ويلتزم بضمانات الدولة، ويشترط الاستثمارات والبنية التحتية، ويعزز مكانة الدول المضيفة دولياً"، وأن هذا يستلزم المطالبة "باحترام فعّال ومستمر لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحكم أعمال السلطات العامة" من قبل الجهات المشاركة في تنظيمه.

ودعا "سومار" الحكومة إلى مطالبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتفعيل الآليات المؤسسية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراجعة مدى الالتزام بنظامه الأساسي وسياسته المتعلقة بحقوق الإنسان، وإجراء دراسة مستقلة وشفافة ومحدثة حول "مخاطر حقوق الإنسان في الدول المضيفة"، على أن تُقدّم إلى البرلمان الإسباني في غضون ستة أشهر.

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كما طالب الحزب السلطة التنفيذية بتقييم "أثر أحداث سبتة على التزامات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة"، إلى جانب مقترحات لاتخاذ إجراءات إضافية في حال ثبوت انتهاكات "خطيرة" للالتزامات الدولية والتزامات حقوق الإنسان التي تعهدت بها أي دولة من الدول المضيفة. ويرى سومار أيضاً أنه ينبغي حث "فيفا" على إصلاح إجراءات منح ورصد البطولات الكبرى لتضمين بنود تضمن احترام حقوق الإنسان، وتتيح إمكانية مراجعة أو سحب صفة الاستضافة في حالات الانتهاكات "الخطيرة".

ولم يرد بعد أي تعليق مغربي رسمي على هذه التحركات الإسبانية.