أزمة جماهيرية في المونديال.. قطارات شبه فارغة ومشجعون محاصرون لساعات

- شهد ملعب ميتلايف فوضى مرورية بعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، حيث تقطعت السبل بآلاف المشجعين لساعات بسبب ارتباك في حركة القطارات والحافلات، مما أدى إلى انتقادات لحاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل. - حاول العديد من المشجعين الوصول إلى موقف السيارات بمجمع "أميركان دريم"، مما تسبب في اختناقات مرورية، بينما تمكنت اللجنة المنظمة من إجلاء ركاب الحافلات في غضون ثلاث ساعات، رغم اندلاع حريق في إحدى الحافلات. - انتقدت شيريل لرفضها تخفيض سعر تذكرة القطار الباهظ، مما دفع المشجعين للبحث عن بدائل، حيث وصلت القطارات بأقل من طاقتها الاستيعابية، بينما بلغت تكلفة مواقف السيارات 225 دولاراً.

سببت فوضى مرورية قرب ملعب ميتلايف، الذي استضاف لقاء المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026، بتقطع السبل بالجماهير المونديالية لساعات، وسط ارتباك كبير في حركة القطارات والحافلات، بعد نهاية اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل بهدف لمثله.

وبحسب تقرير صحيفة نيويورك سبورت الأميركية، مساء الأحد، فقد تقطعت السبل بآلاف المشجعين في ملعب ميتلايف لساعات، في الوقت الذي تعرضت فيه حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، لانتقادات لاذعة. وأفاد التقرير، بأن عدداً كبيراً من المشجعين حاولوا الوصول عبر سياراتهم الخاصة إلى موقف السيارات الخاص بمجمع "أميركان دريم" القريب من الملعب، ما أدى إلى اختناقات وتعطّل عمليات الخروج بشكل شبه كامل، حيث بقي بعض الركاب داخل محيط الملعب حتى ما بعد منتصف الليل.

ولم يتمكن الزوار الذين استقلوا سيارات الأجرة من مغادرة ملعب المونديال حتى وقت متأخر بعد اللقاء، مما أدى إلى مشاهد محبطة استمرت لساعات. في المقابل، كانت هناك أخبار سارة للجماهير التي سافرت بالحافلات، حيث تمكنت اللجنة المنظمة للمباريات في نيويورك، من إجلاء جميع ركاب الحافلات من الملعب في غضون ثلاث ساعات من انتهاء المباراة. وشهدت المنطقة أيضاً حادثة إضافية زادت من التوتر، بعد اندلاع حريق في إحدى الحافلات المخصصة لنقل الجماهير بين نيويورك والملعب، وذلك بالتزامن مع احتفالات مرتبطة بفوز نيويورك نيكس بلقب دوري السلة الأميركية في نفس الليلة.

وصرح مصدر في مجال تخطيط النقل للمصدر ذاته، بأن حاكمة ولاية نيوجيرسي هي المسؤولة عن الفوضى التي حدثت، لرفضها تخفيض سعر تذكرة القطار البالغ 98 دولاراً. وبين المصدر (لم يكشف عن اسمه) في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المدينة قبل مباراة البرازيل والمغرب وبعدها: "ربما كان على شيريل، بدلاً من التعصب والمطالبة بدفع اللجنة المنظمة للفيفا تكلفة تغيير جميع لافتات الملعب لتظهر نيوجيرسي قبل نيويورك، أن تجبرهم على تخفيض سعر تذكرة القطار الباهظ البالغ 98 دولاراً، والذي تسبب في تقطع السبل بآلاف الأشخاص بعد المباراة، بينما كانت عربات القطار شبه فارغة!".

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وحثت الحاكمة الزوار على استخدام القطار للوصول إلى الملعب لحضور المباريات، لكن مع توقع دفع المشجعين مبلغاً باهظاً قدره 98 دولاراً لتذكرة ذهاب وعودة، بحث الكثيرون عن خيارات بديلة. وبين التقرير، أن العديد من القطارات وصلت إلى الملعب بأقل من طاقتها الاستيعابية بكثير، مما يشير إلى أن المشجعين فضلوا القيادة، حتى مع وصول تكلفة مواقف السيارات بالقرب من الملعب إلى 225 دولاراً.