أزمة تهدد صدارة بيزيكي منافسات "موتو جي بي"

- استُبعد ماركو بيزيكي من سباق تشيكيا بعد نوبة غضب تجاه المنظمين، حيث دفع وصفع أحدهم، مما أدى إلى عقوبة استبعاده من السباق الرسمي. - رفضت لجنة الاستئناف الطعن المقدم من فريق أبريليا، مما يعني غياب بيزيكي عن السباق وفقدانه فرصة حصد النقاط، مما يهدد صدارته للترتيب. - غياب بيزيكي يفتح المجال لزميله خورخي مارتن لافتكاك الصدارة، ويعزز فرص السائقين الآخرين في المنافسة على التتويج النهائي.

لن يُشارك متصدر ترتيب منافسات موتو جي بي، الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق إدارة أبريليا، في سباق تشيكيا الذي سيُقام اليوم الأحد، المرحلة التاسعة من بطولة هذا الموسم، وذلك بعدما رُفض الطعن الذي تقدم به من أجل إلغاء عقوبة استبعاده من خوض السباق، وبالتالي فإن حصاده في هذه المرحلة كان كارثياً بما أنه لن يحصد أية نقطة بعدما فشل في إنهاء السباق السريع بسبب سقوطه، فضلاً عن عدم مشاركته في السباق الرسمي، مثلما نقل موقع موتور سبورت الفرنسي.

واستُبعد بيزيكي من السباق الرسمي، بعدما أصابته نوبة غضب غير مبررة تجاه المنظمين الذين كانوا يحاولون إخراج دراجته المحطمة من منطقة الحصى إثر سقوطه في السباق السريع يوم السبت. وأظهرت لقطات من زوايا مختلفة بيزيكي وهو يدفع ويصفع أحد المنظمين، ولم تترك له نوبة الغضب هذه أية فرصة أمام لجنة حكام الاتحاد الدولي للدراجات النارية، التي راجعت الحادث وعاقبت الدراج الإيطالي.

ونتيجةً لذلك، حُرم ماركو بيزيكي المشاركة في سباق يوم الأحد، وهو قرار استأنفه فريق أبريليا. لذا، عُقدت جلسة استماع مساء السبت في برنو، حيث استمعت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إلى أقوال الحكام الثلاثة الذين أصدروا القرار، بالإضافة إلى ماسيمو ريفولا وباولو بونورا، ممثلَي أبريليا والسائق. لم تُجدِ حجج ماركو بيزيكي وأبريليا نفعاً، إذ رُفض الاستئناف وأُيّد القرار الأول، وبالتالي، لن يكون متصدر البطولة حاضراً على خط البداية يوم الأحد.

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وأكدت اللجنة في قرارها أنه "على الرغم من إقرار حكام الاستئناف بأن السائقين المتورطين في الحوادث قد يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل والمشاعر الجياشة في أعقابها، إلا أن هذه الظروف لا تُبرر أو تُعفي من الاعتداء الجسدي على موظفي الحلبة في أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية".

وبات بيزيكي مهدداً بفقدان صدارة الترتيب، بسبب العقوبة وغيابه عن السباق، حيث يُمكن لزميله في الفريق، الإسباني خورخي مارتن، بطل العالم 2024، افتكاك الصدارة منه في حال فوزه في السباق الرسمي. ويملك الإيطالي 180 نقطة، مقابل 165 نقطة لزميله الإسباني. كذلك فإن هذه العقوبة قد تحيي آمال سائقين آخرين في المنافسة على التتويج النهائي.