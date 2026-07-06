- تعليق عقوبة بالوغون: قررت لجنة الانضباط في "فيفا" تعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فلوران بالوغون، مما يسمح له بالمشاركة في مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا في كأس العالم 2026، رغم تلقيه بطاقة حمراء سابقاً. القرار أثار اعتراضات، خاصة من الاتحاد البلجيكي. - تدخلات سياسية: شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فيفا" على القرار، وسط تقارير عن ضغوط من البيت الأبيض. نفت "فيفا" أي تأثير خارجي، لكن التساؤلات حول العلاقة بين ترامب وإنفانتينو أثيرت. - ردود الفعل: الاتحاد البلجيكي والمدرب انتقدوا القرار، بينما أعرب الاتحاد الأميركي عن ارتياحه. يعكس الجدل التوترات المحيطة بالقرار وتأثيره على نزاهة اللعبة.

تتواصل تداعيات قضية المهاجم الأميركي فلوران بالوغون، بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق إيقافه، بما يتيح له المشاركة مع منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا في مباراة ثمن نهائي كأس العالم 2026 المقررة يوم الثلاثاء.

وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، قبل أن تقرر لجنة الانضباط بشكل مفاجئ اليوم الأحد تعليق تنفيذ عقوبة إيقافه لمباراة واحدة لمدة عام تحت الاختبار، استناداً إلى المادة 27 من قانون الانضباط في "فيفا". وسيكون بالوغون متاحاً لمنتخب الولايات المتحدة في المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا، بعد أن تحولت عقوبته من إيقاف فوري إلى عقوبة معلقة، تُفعّل فقط إذا ارتكب مخالفة مماثلة في طبيعتها وخطورتها خلال فترة الاختبار.

هل تدخل ترامب والبيت الأبيض بالقضية؟

ونالت القضية اهتماماً عالمياً كبيراً، إذ أثار القرار موجة اعتراضات واسعة، زادت حدتها بعدما شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فيفا" عبر منصة "تروث سوشال"، معتبراً أنها اتخذت القرار الصحيح وأصلحت "ظلماً جسيماً". كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن نقاشات وضغوط محتملة من البيت الأبيض. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن "الرئيس ترامب اتصل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قبل أيام من إلغاء قرار إيقاف فولارين بالوغون، هداف المنتخب الأميركي في كأس العالم".

Breaking News: President Trump called the head of FIFA days before the suspension of Folarin Balogun, the U.S.’s top goal scorer in the World Cup, was reversed. https://t.co/bMp27wl79X — The New York Times (@nytimes) July 5, 2026

من جهته، ذكر الصحافي البريطاني بن جاكوبس على صفحته في منصة "إكس"، أن البيت الأبيض أجرى اتصالاً مباشراً مع "فيفا"، طالب خلاله رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بإعادة النظر في البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم موناكو. ونقل جاكوبس أن "فيفا"، لدى سؤاله عن تلك المعلومات، أحال إلى قرار لجنته الانضباطية المستقلة. وأضاف بن جاكوبس: "شددت مصادر داخل الاتحاد الدولي على أن أي تدخل من البيت الأبيض لا يمكن أن يؤثر في القرار، بالنظر إلى الصلاحيات التي تمنحها المادة 27، واستقلالية اللجنة صاحبة الاختصاص".

🚨 Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.



FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.



FIFA sources insist White House influence could not affect the decision… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026

ترامب اتصل بإنفانتينو برفقة محاميه.. كواليس إضافية

وكشفت المعلومات التي نُشرت خلال الساعات الماضية جانباً جديداً من كواليس هذا التحول اللافت. فبحسب عدة مصادر مطلعة على الملف نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، اتصل دونالد ترامب مباشرة برئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، بعد دقائق من نهاية مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، مطالباً إياه بإعادة النظر في إيقاف فلوران بالوغون. وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى إن الرئيس الأميركي ووزير التجارة هوارد لوتنيك وأندرو جولياني، المكلف بملف فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026، شكّلوا فريقاً من المحامين المختصين من خارج الحكومة، للطعن قانونياً في البطاقة الحمراء.

واستندت حجتهم الرئيسية إلى استخدام الإعادة البطيئة بالفيديو لتغيير قرار الحكم الأصلي، وهي آلية رأوا أنها تتعارض مع تفسير لوائح "فيفا". كما أبلغ ترامب إنفانتينو شخصياً بأن هذا الاعتراض قد تم تقديمه، مع تأكيده أنه يعتبر العقوبة مبالغاً فيها. وبعد أيام قليلة، قررت لجنة الانضباط في "فيفا" بالفعل تطبيق المادة 27 من قانونها التأديبي، لتعليق تنفيذ العقوبة والسماح لبالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا. ووفقاً للمعلومات ذاتها، التي أكّدتها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، خلصت اللجنة المستقلة في النهاية إلى أن العقوبة الأصلية لم تكن مبررة في هذه الظروف.

وتُعد هذه الخطوة استثنائية بالكامل، إذ إنها أول حالة من هذا النوع في كأس العالم منذ عام 1962. ففي ذلك الوقت، سُمح للبرازيلي غارينشا بخوض المباراة النهائية بعد تدخل مباشر من الحكومة البرازيلية لدى "فيفا". وتغذي هذه السابقة التاريخية اليوم علامات الاستفهام بشأن العلاقة الوثيقة التي تجمع جياني إنفانتينو ودونالد ترامب، كما بدأ عدد من مسؤولي كرة القدم العالمية إبداء قلقهم من تبعات هذا القرار، خشية أن تطالب اتحادات أخرى بالمعاملة نفسها عند وقوع حالات طرد في المستقبل.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد انتقد قرار طرد بالوغون بعد المباراة، معتبراً أن منتخب بلاده تعرض لـ"الظلم"، وطالب بوجود آلية استئناف في مثل هذه الحالات، بحسب صحيفة آر أم سي الفرنسية. وكان ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأميركي، أكد في تصريحات صحافية أنه "ينبغي أن يكون من العدل" الطعن في القرار، لكن بعد إبلاغه بأن متحدثاً باسم فيفا أكد أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، بدا المدرب الأميركي وكأنه تقبّل أنه سيتعين عليه التفكير في "خيارات مختلفة" لقيادة خط هجوم فريقه أمام بلجيكا.

بلجيكا تستغرب بشدة

أما الاتحاد البلجيكي لكرة القدم فأبدى استغرابه الشديد في بيان رسمي، مؤكداً أن قرار "فيفا" يتعارض مع المادة 66.4 من قانونها التأديبي، التي تنص على أن البطاقة الحمراء تفرض تلقائياً الإيقاف عن مباراة المنتخب التالية. وقال بيان نشر على موقع الاتحاد البلجيكي: "يبدي الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم استغرابه الشديد من قرار فيفا بإعلان اللاعب الأميركي الموقوف بالوغون مؤهلاً للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا". وأضاف الاتحاد أن لائحة البطولة نفسها، وتحديداً المادة 10.5، تؤكد إيقاف أي لاعب يُطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة، مشيراً إلى أن هذه القاعدة جرى تذكير جميع المنتخبات بها في تعميم رسمي واجتماعات التنسيق قبل المباريات. وختم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على دراسة جميع الخيارات المتاحة لحماية حقوقه ومبادئ اللعب النظيف، في تصعيد يرفع من سخونة المواجهة المرتقبة داخل الملعب وخارجه.

أما الاتحاد الأميركي لكرة القدم، فقال في بيان: "نحن نحترم قرار لجنة الانضباط ونشعر بالارتياح لإتاحة مشاركة فولارين بالوغون في مباراة الغد". وتابع: "ينصب تركيزنا الكامل على مباراة الدور ثمن النهائي أمام بلجيكا في سياتل، ونتطلع إلى استمرار دعم جماهيرنا الرائعة".

من جهته، سخر مدرب منتخب بلجيكا، رودي غارسيا، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي، من القرار في قضية إيقاف عقوبة مهاجم أميركا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث قال: "لقد تحول يوم الخامس من شهر يوليو/تموز فجأة إلى يوم كذبة إبريل.. ما حدث أمر جديد بالنسبة لنا، وبيان اتحادنا فيه الكثير من الأفكار التي تدور بيننا والآراء التي نؤيّدها". وتابع: "لست هنا حتى أدافع عن منتخب بلجيكا أو الاتحاد المحلي، بل كي ندافع عن كرة القدم كاملة، سواء من حيث الأخلاقيات أو النزاهة، لأنها المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار. وبالنسبة لي كمدرب، فإنني سأركز على فريقي بغض النظر عن تشكيلة أميركا، وهدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى ربع النهائي".

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ماذا تقول قواعد فيفا في تلك الحالة؟

بموجب قواعد فيفا، فإن البطاقة الحمراء المباشرة تستوجب تلقائيا الإيقاف لمباراة واحدة، وهي عقوبة لا يمكن للنادي أو المنتخب استئنافها؛ غير أن الاتحاد الدولي أعلن الأحد أن العقوبة سيتم تعليقها لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يُقدَّم بشأنها أي تفسير محدد. وجاء في بيان فيفا: "عملا بالمادة 27 من قانون الانضباط، يتم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لفترة اختبار مدتها عام واحد". وأضاف: "إذا ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء تعليق العقوبة وتنفيذها، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة". وهناك سوابق مماثلة لهذا القرار، فقد طُرد نجم البرتغال كريستيانو رونالدو أمام أيرلندا بسبب ضربة بالمرفق خلال مباراة تصفيات لهذا المونديال .وكانت العقوبة اللاحقة بالإيقاف لثلاث مباريات تعني غياب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات عن أول مباراتين في كأس العالم 2026. لكن فيفا خفف عنه العقوبة عبر تعليق مباراتين منها.