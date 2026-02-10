- شهدت مباراة بورتو وسبورتينغ لشبونة حادثة طريفة حيث سرق جامعو الكرات المناشف من حارس سبورتينغ، مما أثار جدلاً واسعاً في البرتغال حول استخدام المناشف كوسيلة لاستفزاز الحراس. - تكررت حوادث المناشف في مباريات أخرى، مثل نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث حاول جامعو الكرات إخفاء مناشف الحراس، مما دفع اللاعبين للتدخل لحماية زملائهم. - تحولت المناشف من أداة لمساعدة الحراس إلى مصدر أزمات، حيث استخدمها بعض الحراس بطرق مبتكرة، مثل مساعدة الحكام أو معرفة أماكن تسديد ركلات الترجيح.

تُثير المناشف أزمات متكررة في ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، فقد شهدت مباراة بورتو وسبورتينغ لشبونة، مساء الاثنين، في منافسات الدوري البرتغالي، حادثة طريفة، فقد ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن حارس مرمى سبورتينغ روي سيلفا عاد إلى غرفة الملابس دون المناشف التي كانت موضوعة بالقرب من مرماه، والتي سرقها جامعو الكرات، الذين قاموا أيضاً، في الدقائق الأخيرة، بإخفاء الكرات لتأخير استئناف اللعب.

🚨Apanha bolas do Porto retiraram as toalhas a Rui Silva e impedindo assim que o guarda redes do Sporting conseguisse secar as luvas pic.twitter.com/WnDtn9dSDD — Universo Sporting (@Universo_scp) February 9, 2026

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في البرتغال، باعتبار أنه من النادر حصول مثل هذه التصرفات، ولكن يبدو أن قمة الرغبة في الفوز دفعت فريق بورتو إلى استعمال كل الطرق من أجل الحصول على النقاط، ولكن في النهاية فإن المواجهة انتهت بالتعادل (1ـ1)، ولكن هذه الحادثة أعادت إلى الذاكرة ما حصل خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، في مواجهتي نصف النهائي ثم النهائي، بعد أن جلبت المناشف الاهتمام بشكل كبير للغاية.

The Senegalese player didn't allow the ball boys & officials to take Mendy's 3rd towel like Nwabali.



They matched their madness 🔥#AFCON2025WithPooja pic.twitter.com/Lew9oMRazf — POOJA!!! (@PoojaMedia) January 18, 2026

وفي الواقع، فإن حارس منتخب نيجيريا ستانلي نوابالي عبّر عن غضبه بعد اختفاء منشفته خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب، أما المشهد الأكثر إثارة فحصل في مباراة النهائي، عندما أراد جامعو الكرات إخفاء منشفة حارس منتخب السنغال، ما دفع بالحارس الاحتياطي إلى البقاء خلف المرمى وفي كل مرة يحتاج فيها ميندي المنشفة كان يسلمها له. وهو ما دفع لاعب المغرب إسماعيل صابيري إلى البقاء بدوره خلف المرمى من أجل منع حارس السنغال الاحتياطي من مساعدة ميندي، وقد نشر صيباري لاحقاً اعتذاراً بشأن تصرفه.

وفي الواقع، فإن وجود المناشف بجانب الشباك يُساعد الحراس على مسح العرق، ولكن المناشف أصبحت وسيلة لاستفزاز الحراس عبر سرقتها، رغم أن حارس منتخب ألمانيا مانويل نوير برز قبل مواسم قليلة بلقطة طريفة عندما استعان بمنشفته من أجل مساعدة الحكام على إصلاح الشباك الممزقة، كما أن حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، الروسي ماتفي سافونوف، استعان بمنشفة من أجل معرفة أماكن تسديد لاعبي فلامنغو البرازيلي ركلات الترجيح خلال نهائي كأس القارات بنهاية العام الماضي، ونجح في التصدي لأربع ركلات في إنجاز بطولي، ولكن في الفترة الأخيرة تحولت المناشف من وسيلة لمساعدة الحراس إلى مصدر أزمات.