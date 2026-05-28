أزمة العابدي مع فريق نيس... لموشي يكذب الرواية الفرنسية

- غياب علي العابدي عن مباراة نيس وسانت إتيان: سيغيب المدافع التونسي علي العابدي عن مباراة الإياب الحاسمة لفريقه نيس ضد سانت إتيان، بعد انضمامه لمعسكر منتخب تونس استعداداً لكأس العالم 2026، مما أثار استياء إدارة نيس. - التوتر بين نيس والاتحاد التونسي: غادر العابدي نيس دون إذن، رغم الضغوط للبقاء، مما دفع نيس لمعاقبته، بينما أكد مدرب تونس صبري لموشي أن قوانين الفيفا تدعم موقف المنتخب. - تداعيات غياب اللاعبين: غياب العابدي وهشام بوداوي المصاب يضع نيس في موقف صعب قبل المباراة، حيث يعتمد المدرب كلود بويل على اللاعبين المتاحين فقط.

سيغيب مدافع منتخب تونس علي العابدي (32 عاماً) عن مباراة الإياب بين فريقه نيس وفريق سانت إتيان في الملحق الخاص بالبقاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم المقررة إقامته مساء الجمعة. والتحق نجم "نسور قرطاج" بمعسكر منتخب بلاده في مدينة طبرقة في الشمال الغربي لتونس مساء الأربعاء استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026. وسيسافر المنتخب التونسي يوم السبت إلى أوروبا لخوض مواجهتين وديتين، أمام النمسا يوم 1 يونيو/حزيران ثم بلجيكا يوم 6 يونيو.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، أن اللاعب التونسي غادر مدنية نيس دون ترخيص من إدارة النادي، حيث كان المدرب يأمل بقاء اللاعب حتى يُمكنه الاعتماد عليه في المباراة الحاسمة، ولكن العابدي سافر إلى تونس دون موافقة الفريق. وأصرّ المدافع الأيسر في الأسبوع الماضي على البقاء مع نيس حتى نهاية الموسم، رغم الضغوط الشديدة التي مارسها مدربه صبري لموشي والاتحاد التونسي لكرة القدم، اللذان عرضا عليه مرتين السفر إلى تونس، يوم السبت ثم يوم الاثنين، ورفض العرضين حسب الصحيفة الفرنسية. وحضر مباراة الذهاب من الملحق (0-0) على ملعب جوفروا غيشار، ولعب الشوط الثاني كاملاً. وعندما سُئل مدرب نيس كلود بويل في مؤتمر صحافي يوم الخميس عن غياب المدافع التونسي عن اللقاء الحاسم، قال: "أعتمد على اللاعبين المتاحين لديّ والذين سيتدربون لاحقاً اليوم. أما البقية فلا يهمّني أمرهم".

ويقام الملحق بنظام الذهاب والإياب بين نيس وسانت إتيان ضمن المواعيد التي يمنح فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الوطنية أولوية استخدام لاعبيها الدوليين. مع ذلك، استند نادي نيس إلى قاعدة تنص على ضرورة إبلاغ الأندية بقوائم تشكيلة المنتخبات المشاركة في كأس العالم قبل 15 يوماً على الأقل من 25 مايو/أيار، أي في موعد أقصاه 10 مايو، وفق ما نقله موقع آر.إم.سي الفرنسي، وبما أن استدعاء لاعبي الجزائر وتونس قُدِّم متأخراً، فبإمكان نيس إشراك لاعبي كأس العالم المعنيين. وقرر نيس لهذا السبب معاقبة علي العابدي لانضمامه إلى منتخب بلاده دون إذن. يُذكر أن لاعب الوسط الجزائري هشام بوداوي أصيب خلال مباراة الذهاب وسيغيب عن مواجهة الإياب.

وقدّم مدرب "نسور قرطاج" صبري لموشي رواية الجانب التونسي لهذا الملف، حيث أكد في تصريحات إعلامية، الخميس، أن المدير الرياضي لنادي نيس اتصل به وطلب منه الموافقة على بقاء علي العابدي مع الفريق، ولكنه رفض ذلك خاصة أن قوانين الاتحاد الدولي إلى جانب منتخب تونس في هذه الوضعية.