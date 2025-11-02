يواجه المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) أزمة جديدة، أياماً قليلة قبل إعلان القائمة النهائية التي سيعتمد عليها خلال مباراتي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أرضية الملعب الكبير في مدينة طنجة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وعادت الإصابات لتضرب مجدداً ثلاثة أسماء بارزة في صفوف منتخب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من نايف أكرد (29 عاماً) وأسامة ترغالين (23 عاماً) وسفيان ديوب (25 عاماً). وفي فرنسا، شهدت استعدادات نادي أولمبيك مرسيليا للقاء نادي أوكسير، أمس السبت، لحساب الجولة الحادية عشرة من "الليغ 1"، حدثاً مفاجئاً، تمثل في استبعاد الدولي المغربي نايف أكرد من التشكيلة الأساسية في آخر لحظة، بعدما شعر بشد عضلي خلال فترة الإحماء.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" اليوم الأحد، أنه لا يمكن تقييم خطورة إصابة نايف أكرد إلا بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، قبل حسم مشاركته في لقاءي موزامبيق وأوغندا، وتابع: "لا أظن أن إصابة أكرد خطرة، وربما فضّل ناديه مرسيليا عدم المجازفة بإشراكه ضد أوكسير حتى لا تتفاقم إصابته، لذا من المرجح حضوره ضمن القائمة النهائية، فهو يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب أسود الأطلس، وأحد أعمدة الخط الخلفي".

من جهته، تلقى نجم نادي فاينورد روتردام أسامة ترغالين ضربة موجعة، بعد تعرضه لإصابة حرمته من خوض لقاء فوليندام ضمن منافسات الدوري الهولندي، في انتظار خضوعه للفحوصات لتحديد مدى إمكانية التحاقه بمعسكر منتخب أسود الأطلس بمركز محمد السادس بالرباط، يوم التاسع من نوفمبر الحالي. أما هداف نادي نيس الفرنسي سفيان ديوب، الذي كان مرشحاً بقوة للعودة إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي عبر بوابة مباراتي موزمبيق وأوغندا، فغادر بدوره أرضية الملعب خلال لقاء ناديه ضد باريس سان جيرمان، أمس السبت، متأثراً بالإصابة، ما قد يستدعي غيابه عن القائمة النهائية إلى حين استرداد عافيته كلياً.

وفي المقابل، أصبح من شبه المؤكد استعادة تشكيلة منتخب المغرب بعض النجوم الذين غابوا عن مباراتي البحرين وجمهورية الكونغو، من أبرزهم نجم وسط ريال بيتيس الإسباني سفيان أمرابط (29 عاماً) وموهبة نادي جيرونا الإسباني عز الدين أوناحي (25 عاماً).