أزمات تضرب المنتخبات قبل كأس العالم 2026... من شرقي إلى جماهير تونس

- المنتخب التونسي يواجه أزمة مع جماهيره بعد خسارته الكبيرة أمام بلجيكا (0-5) في مباراة ودية، مما وضع اللاعبين تحت ضغط قبل مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026. المدرب صبري لموشي يأمل أن يكون هذا الضغط دافعاً لتحسين الأداء. - تصريحات ريان شرقي المستفزة بعد خسارة فرنسا أمام ساحل العاج أثارت انتقادات، مما دفع المدرب ديديه ديشان لمطالبته بتوخي الحذر لتجنب الضغط الزائد على الفريق. - خاميس رودريغيز يواجه انتقادات بعد تجاهله طلب ابنة الرئيس الكولومبي لالتقاط صورة، مما دفعه للتواصل معها وتهدئة الأوضاع بإهدائها قميصاً موقعاً.

واجهت بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 أزمات داخلية قبل انطلاق رحلتها إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعيداً عن التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات أو الإجراءات التنظيمية التي تفرضها الدول المستضيفة، خاصة الولايات المتحدة. وتتمثل هذه الأزمات في توترات داخلية أثرت على استقرار بعض المنتخبات، وهددت جاهزيتها قبل بداية المشاركة في البطولة.

Sabri Lamouchi :

" J'ai honte pour cette défaite, je comprends les supporters qui ont sifflé les joueurs, ils ont fait le déplacement un peu partout pour voir un tel niveau " pic.twitter.com/yGcKsAQSYt — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) June 6, 2026

ويُعتبر المنتخب التونسي، من بين المنتخبات العربية الأكثر حضوراً في كأس العالم ولكن قبل سفره إلى المكسيك، واجه اللاعبون موقفاً صعباً ومُعقداً، وذلك بعد أن أطلقت جماهيره التي حضرت المباراة الودية أمام بلجيكا يوم أمس السبت، صفارات الاستهجان إثر الخسارة الصادمة بنتيجة (0ـ5) في آخر المباريات استعداداً لكأس العالم. وبدل أن يحصد اللاعبون دعماً معنوياً، واجه المنتخب التونسي موقفاً صعباً للغاية، قد يحفز اللاعبين على التدارك والتعويض خلال المباراة الأولى في البطولة أمام السويد. وعلق مدرب تونس، صبري لموشي، عن صفارات الاستهجان في تصريحات صحافية: " أشعر بالخجل من هذه الهزيمة؛ أتفهم الجماهير التي أطلقت صيحات الاستهجان على اللاعبين، فقد سافروا من كل مكان لمشاهدة هذا المستوى من اللعب".

👥🇫🇷 Buteur et très en vue lors de la défaite des Bleus contre la Côte d'Ivoire (2-1), jeudi, Rayan Cherki a fait une sortie remarquée à l'issue de la rencontre. Habitué aux discours plus policés, Didier Deschamps en a parlé avec le milieu offensifhttps://t.co/s6TEvR16wr pic.twitter.com/uwRJovASWv — RMC Sport (@RMCsport) June 6, 2026

وأثار ريان شرقي أزمة داخل منتخب فرنسا، دفعت مدربه ديديه ديشان إلى التدخل، وذلك بعد تصريحات من قبل لاعب مانشستر سيتي، وُصفت بأنها مستفزة للغاية من قبله. وقال شرقي بعد الخسارة أمام ساحل العاج ودياً: "لن نذهب إلى كأس العالم مرشَّحِين للفوز، بل سنذهب لنسحق الجميع". ومنذ أن أطلق هذه التصريحات وهو يُواجه انتقادات قوية من الجماهير، ولكن أيضاً داخل منتخب بلاده، حيث أشارت تقارير إعلامية فرنسية، أن التصريحات أغضبت رفاقه، لأنها تسلط عليهم ضغطاً قوياً، وهو ما جعل ديشان يتدخل ليُطالب لاعبه بأن يكون أكثر حذراً في الفترة المقبلة ويتفادى هذه التصريحات المستفزة.

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ويُعد وضع قائد منتخب كولومبيا، خاميس رودريغيز، مثيراً للجدل نسبياً، بعد الصورة التي وضعته في موقف محرج مع جماهير منتخب بلاده. وفي الواقع، انتشر مقطع فيديو يوثق وداع بعثة منتخب كولمبيا من قبل رئيس الدولة، الذي كانت ابنته إلى جانبه وقد طلبت من اللاعب صورة تذكارية، لكنه تجاهلها، وهو أمر سبب له انتقاداً كبيراً، خاصة أن اللاعبين عادة ما يقبلون مثل هذه الطلبات. وانتقد عدد كبير من الكولومبيين اللاعب عبر منصّات التواصل، بسبب تصرفه الغريب مع ابنة الرئيس وعدم الاستجابة لطلبها الذي كان بطريقة عفوية. وأشارت بعض المصادر الإعلامية، مثل موقع إيول البرازيلي، إلى أن اللاعب تلقى تهديدات بسبب تصرفه الأخير، قبل أن تنشر ابنة الرئيس رسالة من خاميس أكد من خلالها أنه سيلتقط معها صورة في الفترة المقبلة ويهديها قميصاً موقعاً من قبله، في محاولة إنهاء الأزمة الأخيرة.

🇨🇴The Colombian National Football team is currently being criticized by some fans over what they perceive as “disdain” shown towards incumbent President Gustavo Petro.



James Rodriguez, especially, is under fire by viewers who think he purposely ignored Petro’s daughter when she… — Simon (@Simon_Reports) June 5, 2026