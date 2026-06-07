أزمات تضرب المنتخبات قبل كأس العالم 2026... من شرقي إلى جماهير تونس

بعيدا عن الملاعب
تونس

زهير ورد

زهير ورد
زهير ورد
صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
مباشر
07 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 14:39 (توقيت القدس)
جماهير تونسية في ملعب الملك بودوان، 6 يونيو 2026 (سيفيرين أيشباور/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- المنتخب التونسي يواجه أزمة مع جماهيره بعد خسارته الكبيرة أمام بلجيكا (0-5) في مباراة ودية، مما وضع اللاعبين تحت ضغط قبل مباراتهم الأولى في كأس العالم 2026. المدرب صبري لموشي يأمل أن يكون هذا الضغط دافعاً لتحسين الأداء.

- تصريحات ريان شرقي المستفزة بعد خسارة فرنسا أمام ساحل العاج أثارت انتقادات، مما دفع المدرب ديديه ديشان لمطالبته بتوخي الحذر لتجنب الضغط الزائد على الفريق.

- خاميس رودريغيز يواجه انتقادات بعد تجاهله طلب ابنة الرئيس الكولومبي لالتقاط صورة، مما دفعه للتواصل معها وتهدئة الأوضاع بإهدائها قميصاً موقعاً.

واجهت بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 أزمات داخلية قبل انطلاق رحلتها إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعيداً عن التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات أو الإجراءات التنظيمية التي تفرضها الدول المستضيفة، خاصة الولايات المتحدة. وتتمثل هذه الأزمات في توترات داخلية أثرت على استقرار بعض المنتخبات، وهددت جاهزيتها قبل بداية المشاركة في البطولة.

ويُعتبر المنتخب التونسي، من بين المنتخبات العربية الأكثر حضوراً في كأس العالم ولكن قبل سفره إلى المكسيك، واجه اللاعبون موقفاً صعباً ومُعقداً، وذلك بعد أن أطلقت جماهيره التي حضرت المباراة الودية أمام بلجيكا يوم أمس السبت، صفارات الاستهجان إثر الخسارة الصادمة بنتيجة (0ـ5) في آخر المباريات استعداداً لكأس العالم. وبدل أن يحصد اللاعبون دعماً معنوياً، واجه المنتخب التونسي موقفاً صعباً للغاية، قد يحفز اللاعبين على التدارك والتعويض خلال المباراة الأولى في البطولة أمام السويد. وعلق مدرب تونس، صبري لموشي، عن صفارات الاستهجان في تصريحات صحافية: " أشعر بالخجل من هذه الهزيمة؛ أتفهم الجماهير التي أطلقت صيحات الاستهجان على اللاعبين، فقد سافروا من كل مكان لمشاهدة هذا المستوى من اللعب".

وأثار ريان شرقي أزمة داخل منتخب فرنسا، دفعت مدربه ديديه ديشان إلى التدخل، وذلك بعد تصريحات من قبل لاعب مانشستر سيتي، وُصفت بأنها مستفزة للغاية من قبله. وقال شرقي بعد الخسارة أمام ساحل العاج ودياً: "لن نذهب إلى كأس العالم مرشَّحِين للفوز، بل سنذهب لنسحق الجميع". ومنذ أن أطلق هذه التصريحات وهو يُواجه انتقادات قوية من الجماهير، ولكن أيضاً داخل منتخب بلاده، حيث أشارت تقارير إعلامية فرنسية، أن التصريحات أغضبت رفاقه، لأنها تسلط عليهم ضغطاً قوياً، وهو ما جعل ديشان يتدخل ليُطالب لاعبه بأن يكون أكثر حذراً في الفترة المقبلة ويتفادى هذه التصريحات المستفزة.

ممداني في المتحف الأمريكي للتاريخ في 2 يونيو 2026 (برايان بيدر/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

عمدة نيويورك يرشح منتخباً عربياً للفوز بكأس العالم

ويُعد وضع قائد منتخب كولومبيا، خاميس رودريغيز، مثيراً للجدل نسبياً، بعد الصورة التي وضعته في موقف محرج مع جماهير منتخب بلاده. وفي الواقع، انتشر مقطع فيديو يوثق وداع بعثة منتخب كولمبيا من قبل رئيس الدولة، الذي كانت ابنته إلى جانبه وقد طلبت من اللاعب صورة تذكارية، لكنه تجاهلها، وهو أمر سبب له انتقاداً كبيراً، خاصة أن اللاعبين عادة ما يقبلون مثل هذه الطلبات. وانتقد عدد كبير من الكولومبيين اللاعب عبر منصّات التواصل، بسبب تصرفه الغريب مع ابنة الرئيس وعدم الاستجابة لطلبها الذي كان بطريقة عفوية. وأشارت بعض المصادر الإعلامية، مثل موقع إيول البرازيلي، إلى أن اللاعب تلقى تهديدات بسبب تصرفه الأخير، قبل أن تنشر ابنة الرئيس رسالة من خاميس أكد من خلالها أنه سيلتقط معها صورة في الفترة المقبلة ويهديها قميصاً موقعاً من قبله، في محاولة إنهاء الأزمة الأخيرة.

دلالات
المزيد في رياضة
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

بايلز تتحدث عن أخطر لحظات حياتها: لم أكن أتوقع الموت

ديشان في تدريبات منتخب فرنسا، 6 يونيو 2026 (فرانك فايف/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ديشان يعلّق على جدل تصريحات شرقي ويحتوي الأزمة قبل المونديال

لاعبون منتخب أوروغواي خلال لقاء إنكلترا، 27 مارس 2026 (جيمس جيل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أوروغواي في مونديال 2026... جيل واعد يبحث عن المجد