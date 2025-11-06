أرنولد يُعلن قائمة العراق لمواجهة الإمارات.. قرارات جريئة

- كشف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عن قائمة منتخب العراق استعداداً لمواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وشملت القائمة أسماء بارزة في حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم. - تضمنت القائمة مفاجآت مثل عودة علي الحمادي بعد غياب طويل بسبب الإصابة، واستبعاد أمجد عطوان رغم تألقه، وضم أحمد يحيى رغم إصابته بكسر في الأنف. - ستقام مباراة الذهاب في 13 نوفمبر في أبوظبي، والإياب في 18 نوفمبر في البصرة، والفائز سيتأهل للملحق العالمي المؤهل للمونديال.

كشف مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية لـ"أسود الرافدين"، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمّت قائمة المدرب الأسترالي في مركز حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب. وفي خط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، مصطفى سعدون، حسين علي، شيركو كريم، أحمد يحيى. أما خط الوسط فقد ضمّ كلّاً من: ميرخاس دوسكي، إيمار شير، أسامة رشيد، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين. وفي الهجوم: منتظر الماجد، ماركو فرج، حسن عبد الكريم، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي، علي الحمادي.

وحضرت المفاجآت في قائمة غراهام أرنولد من خلال علي الحمادي، الذي غاب لفترة طويلة عن المواجهات بداعي الإصابة، فيما لم تشهد اسم لاعب نادي زاخو، أمجد عطوان، رغم تألقه اللافت في الفترة الماضية. وكان أحمد يحيى ضمن الخيارات، رغم تعرضه لكسر على مستوى الأنف قبل أيام، رفقة ناديه الشرطة، مع غياب إبراهيم بايش لعدم تعافيه من إصابة عضلية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد، في وقت سابق، موعد المباراتين، إذ ستُقام مواجهة الذهاب في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، فيما ستلعب مباراة الإياب في 18 من الشهر ذاته، على استاد البصرة الدولي. وسيحجز الفائز في مجموع المباراتين بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، والذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من مختلف القارات، سيتأهل منها منتخبان فقط إلى النهائيات.