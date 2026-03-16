أرنولد يكشف تشكيلة منتخب العراق قبل ملحق المونديال

- أعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عن القائمة النهائية لمنتخب العراق لكرة القدم لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، مع تغييرات بارزة تشمل غياب بعض الأسماء وانضمام وجوه جديدة مثل كميل سعدي وبيتر كوركيس. - تأهل منتخب العراق لهذه المرحلة بعد إنهاء الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في المركز الثالث، ليواجه الإمارات في مواجهة فاصلة ويحافظ على آماله في بلوغ المونديال. - سيواجه العراق الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا في المكسيك، مع تعديل برنامج الإعداد بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.

أعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، اليوم الاثنين، القائمة النهائية لمنتخب منتخب العراق لكرة القدم التي ستخوض الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في محطة حاسمة من مشوار أسود الرافدين نحو بلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخهم بعد بطولة 1986 التي جرت في المكسيك.

وشهدت القائمة بعض التغييرات اللافتة، إذ غاب عنها عدد من الأسماء التي حضرت في الفترات السابقة، أبرزها جلال حسن، أحمد يحيى، ميثم جبار، محمد صالح، ومنتظر الماجد، في حين سجلت انضمام وجوه جديدة مثل كميل سعدي، بيتر كوركيس، كيفن يعقوب، زيد إسماعيل، وعلي يوسف.

وبلغ منتخب العراق هذه المرحلة بعدما أنهى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية في المركز الثالث ضمن مجموعته، خلف منتخبَي الأردن وكوريا الجنوبية، ليضطرّ إلى مواصلة طريقه عبر الملحق القاري، وفي المرحلة التالية خاض المنافسات ضمن المجموعة الثانية ليحلّ وصيفاً ويضطر لخوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات، لينجح في الحفاظ على آماله في بلوغ الحلم المونديالي.

وسيواجه منتخب العراق في الملحق العالمي الفائز من المباراة التي تجمع بين سورينام وبوليفيا، على أن تُقام المواجهة المرتقبة في المكسيك. وكان من المقرّر أن يقيم المنتخب معسكراً تحضيرياً في الولايات المتحدة قبل التوجه لخوض المواجهة، إلّا أن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من إغلاق لخطوط الطيران أربكا حسابات الجهاز الفني، ما دفع الاتحاد العراقي إلى تعديل برنامج الإعداد في الأيام المقبلة قبل الموعد المنتظر يوم 31 مارس/ آذار الجاري.

وضمّت القائمة التي اختارها أرنولد كلاً من فهد طالب، أحمد باسل، كميل سعدي، حسين علي، فرانس بطرس، زيد تحسين، أكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، زيد إسماعيل، بيتر كوركيس، أيمن شير، حسن عبد الكريم، أحمد مكنزي، ميرخاس دوسكي، ماركو فرج، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، علي الحمادي، وعلي جاسم.