أرنولد يعترف بقوة الأردن: الجاهزية والتركيز لتحقيق الهدف المنشود

- يواجه منتخب العراق تحدياً صعباً أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد تألق النشامى وتصدرهم المجموعة الثالثة، بينما جاء العراق وصيفاً في مجموعته. - أكد المدرب غراهام أرنولد على أهمية جاهزية وتركيز اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي، مشيراً إلى تجهيز الفريق رغم الإصابات والإرهاق بسبب ضغط المباريات. - قد يشارك المهاجم مهند علي في المباراة، بينما يغيب الحارس جلال حسن للإصابة وحسين علي للطرد، مع التركيز على التحضير للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

اعترف مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، بصعوبة مواجهة نظيره الأردن غداً الجمعة على استاد المدينة التعليمية في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، وذلك بعد المستوى الكبير الذي قدّمه النشامى حتى اللحظة، باحتلال صدارة المجموعة الثالثة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات آخرها على مصر، في حين جاء أسود الرافدين في الوصافة ضمن المجموعة الرابعة بست نقاط بعد الفوز على السودان والبحرين والخسارة أمام الجزائر.

وقال أرنولد: "منتخب العراق استعد كما يلزم لمباراة من المتوقع أن تكون صعبة أمام منافس قوي قدم نفسه بشكل طيب جداً، من الضروري أن يكون كلّ لاعبي المنتخب العراقي في قمة الجاهزية والتركيز من أجل تحقيق الهدف المنشود بالفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي. سعينا منذ مباراة الجزائر الأخيرة في دور المجموعات لتجهيز اللاعبين بالصورة المثلى، حيث يعاني البعض من إصابات وإرهاق في ظل ضغط المباريات بفواصل زمنية قصيرة بين المباريات الثلاث في دور المجموعات، سنسعى لاختيار أفضل 11 لاعباً من النواحي البدنية والذهنية لخوض المواجهة التي تمثل تحدياً كبيراً أمام منافس قوي".

وكشف أرنولد أن المهاجم مهند علي ربما يكون جاهزاً لخوض المواجهة، في حين أن الحارس جلال حسن لن يشارك بسبب استمرار إصابته، فيما يغيب حسين علي بسبب الطرد، لكنه أكد في الوقت ذاته أنّ الهدف من هذه المشاركة في كأس العرب، التحضير لخوض غمار الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 في شهر مارس/ آذار المقبل.