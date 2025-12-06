- يقود المدرب الأسترالي غراهام أرنولد منتخب العراق لتحقيق انتصارات متتالية، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في اثنتين منذ توليه القيادة، ويستعد لمواجهة السودان في كأس العرب 2025 بعد فوزه على البحرين 2-1. - العراق، الأكثر تتويجاً بكأس العرب بأربع بطولات، يتصدر مجموعته بثلاث نقاط، ويستعد للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، مع إرث كبير في البطولات القارية والإقليمية. - مواجهة العراق والسودان تحمل ندّية خاصة، حيث التقيا مرة واحدة في البطولة عام 2012 وانتهت بالتعادل 1-1.

يتطلع منتخب العراق إلى تحقيق انتصاره السابع تحت قيادة مدربه الأسترالي، غراهام أرنولد (62 عاماً)، عندما يواجه منتخب السودان، اليوم السبت (الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس العرب 2025 بقطر.

ومنذ توليه قيادة "أسود الرافدين" في مايو/أيار الماضي، خاض أرنولد تسع مباريات، قدّم خلالها مساراً تصاعدياً لافتاً، بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارة واحدة، قبل أن يفتتح مشواره في البطولة العربية بفوز مثير على البحرين بنتيجة 2-1، هو الأول للعراق على الأحمر منذ 15 عاماً. ورفع هذا الفوز معنويات المنتخب العراقي، الذي يتصدر المجموعة بثلاث نقاط، في وقت تدرك فيه المجموعة أهمية البناء على البداية القوية، في ظل تحضيرات العراق لخوض الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويعد العراق أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العرب، برصيد أربع بطولات (1964، 1966، 1985، 1988)، وإجمالاً خاض أسود الرافدين 29 مباراة في تاريخ المسابقة، حققوا 17 فوزاً مقابل 10 تعادلات وخسارتين، وسجلوا 49 هدفاً، بينما استقبلت شباكهم 21 هدفاً. وتحمل مواجهة العراق والسودان ندّية خاصة، مع العلم أن المنتخبين التقيا مرة واحدة في تاريخ البطولة، وكانت في نسخة 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.

ويملك منتخب العراق إرثاً كبيراً في البطولات القارية والإقليمية، إذ حقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في 1982، وبطولة غرب آسيا في 2002، والميدالية الفضية في 2007 و2012 و2019، والبرونزية في عام 2000، بخلاف أربعة ألقاب في كأس الخليج أعوام 1979 و1984 و1988 و2023 والميدالية الفضية في عامي 1976 و2013، بخلاف ذهبية دورة الألعاب العربية في 1985 والفضية في 1999، وكأس آسيا 2007.