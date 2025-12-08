يرى مدرب منتخب العراق لكرة القدم الأسترالي غراهام أرنولد أن مواجهة الجزائر تُعتبر اختباراً صعباً وتحدياً كبيراً يحتاج إلى تركيزٍ عالٍ من اللاعبين كافة، وذلك حين يلتقي الفريقان في مباراة مهمة على استاد خليفة الدوري في ثالث جولات كأس العرب 2025 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي ضمن خلالها أسود الرافدين بلوغ ربع النهائي بعد تحقيق انتصارين على السودان والبحرين، في حين يحتاج لاعبو المدرب الجزائري مجيد بوقرة إلى نقطة لضمان التأهل وتفادي الحسابات، أو تحقيق الانتصار وتصدّر المجموعة.

ويمتلك منتخب العراق ست نقاط في الصدارة، بينما تأتي الجزائر وصيفة بأربع نقاط، ثم السودان بنقطة، والبحرين من دون نقاط وهي التي ودّعت البطولة رسمياً، في حين لدى "صقور الجديان" أمل في التأهل في حال الفوز مقابل خسارة الخضر أمام أسود الرافدين، وانتظار الحسابات.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين: "مباراة الجزائر تحدٍ كبير لنا، ويجب علينا التركيز كثيراً، لكن الأهم أن يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنياً للقاء، مع منح الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم، وتحقيق أفضل نتيجة في الوقت عينه، خاصة أنّ تأهلنا لربع النهائي أمرٌ رائع، رغم وجود بعض الإصابات، إذ لن يُشارك أيمن حسين بسبب إصابة خفيفة، كما لدينا بعض اللاعبين المهددين بالغياب عن دور خروج المغلوب بسبب البطاقات الصفراء، ولذلك أجرينا بعض التعديلات، أنا أثق بهم كثيراً".

بدوره، قال بوقرة الساعي للحفاظ على لقب كأس العرب مع منتخب الجزائر بعد التتويج في 2021 على حساب تونس: "المباراة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها حاسمة في مسار بلوغ الدور المقبل من البطولة، حضّرنا لهذه المباراة بصورة جيدة، وسندخل أي مواجهة باعتبار أنها نهائي، سنبذل فيها كل جهدنا وسنخوضها بكامل التركيز، منتخب العراق منافس قوي ومنظم ويلعب بروح قتالية عالية مكنته من السير بخطوات ثابتة منذ انطلاق البطولة، الشعور بالضغط أمر طبيعي، ويشكل دافعاً للاعبين من أجل مواصلة العمل وتحقيق أفضل النتائج، ويزيدهم إصراراً لإسعاد الجماهير".

