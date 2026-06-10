أرنولد يشيد بأداء العراق والعماري يوجه رسالة لجماهير "أسود الرافدين"

- أبدى مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام فنزويلا، مشيداً بالتنظيم والانضباط، ومؤكداً على أهمية التعلم من الأخطاء لتحسين الأداء مستقبلاً. - أكد أرنولد على أولوية الحفاظ على جاهزية اللاعبين مع اقتراب كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الفريق خرج من المباراة دون إصابات، مما يعزز الاستعداد للمرحلة المقبلة. - دعا اللاعب أمير العماري الجماهير لدعم المنتخب في الولايات المتحدة، مؤكداً على جاهزية "أسود الرافدين" لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير في البطولة.

أبدى مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، رضاه عن مستوى اللاعبين، رغم خسارة المباراة الودية أمام فنزويلا بهدفين دون رد ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في تصريح عقب المباراة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: "كانت مباراة جيدة من حيث التنظيم والانضباط، وخصوصاً بعد مواجهة إسبانيا، إذ بدا أن الفريق ما زال متأثراً بإيقاع تلك المباراة". وأضاف "المنتخب ارتكب خطأين فقط خلال اللقاء، والجهاز الفني سيتعامل معهما كفرصة للتعلم والتحسين في المستقبل. الأداء بشكل عام كان إيجابياً، والمكسب الأهم خروج جميع اللاعبين من المباراة من دون إصابات".

وأوضح أيضاً أن "الحفاظ على جاهزية اللاعبين يمثل أولوية في هذه المرحلة، مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026". من جهته، أكد لاعب منتخب العراق أمير العماري جاهزية "أسود الرافدين" للاستحقاقات المقبلة. وقال العماري في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "المنتخب تجاوز مباراة فنزويلا من دون تسجيل أي إصابات أو مشاكل، وجميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية جيدة قبل الدخول في المرحلة التالية من الإعداد قبل انطلاق المونديال".

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ودعا العماري الجماهير العراقية للحضور إلى الولايات المتحدة الأميركية ومساندة المنتخب خلال مبارياته في كأس العالم، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون قصار جهدهم من أجل الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مؤكداً عزم المنتخب على تقديم أفضل مستوياته في المباريات المقبلة وإسعاد الجماهير العراقية.