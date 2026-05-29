- أكد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أن تأهل منتخب العراق لكأس العالم 2026 جاء بفضل فهمه العميق للثقافة العراقية وتعديل أساليبه التدريبية، مما ساهم في تحقيق إنجاز كبير بعد غياب دام أربعة عقود، حيث تأهل المنتخب عبر الملحق القاري بفوزه على بوليفيا. - أشار أرنولد إلى التحديات الأمنية التي واجهها مع المنتخب، مثل إغلاق الأجواء، مما اضطره للسفر براً. ورغم الصعوبات، تمكن المنتخب من التأهل بعد رحلة شاقة، مؤكداً أن التعايش مع اللاعبين ساهم في تحسين الأداء. - بدأ منتخب فرنسا استعداداته لكأس العالم 2026، حيث شدد المدرب ديديه ديشان على أهمية التواضع والتركيز على مباريات دور المجموعات، مؤكداً احترامه لجميع المنافسين، بما في ذلك منتخب العراق، مشيراً إلى ضرورة التواضع والاحترام لتحقيق النجاح.

أكد مدرب منتخب العراق الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، أن تأهل "أسود الرافدين" إلى نهائيات كأس العالم 2026 ما كان ليتحقق، لولا قراره العيش في المنطقة والانخراط الكامل في الثقافة العراقية، وذلك قبل الاستعداد لخوض البطولة المرتقبة في أميركا الشمالية. وسيشارك منتخب العراق في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1986، بعدما حسم بطاقة العبور عبر الملحق القاري بفوزه على بوليفيا، حيث سيواجه في المونديال كلاً من منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

ومع أرنولد، أنهى "أسود الرافدين" انتظاراً دام أربعة عقود، في إنجاز أعاد الأمل إلى بلد يعيش ظروفاً صعبة، وجذب اهتماماً واسعاً محلياً وخارجياً. وفي تصريحات أدلى بها أرنولد لشبكة "سي بي سي" سبورت الأميركية، مساء أمس الخميس، أوضح أن عقده كان يتيح له عدم الإقامة في العراق، لكنه شعر مبكراً بعد أول تجمع خسر فيه أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية، بأن النجاح يتطلب التعايش اليومي وفهم العادات المحلية وطريقة التفكير.

وقال المدرب الأسترالي إن مهمته لم تكن تغيير اللاعبين العراقيين ليصبحوا على النمط الأسترالي، بل تعديل أساليبه بما يتلاءم مع الواقع العراقي، سواء داخل الملعب من حيث الانضباط، أو خارجه عبر إيصال الرسائل الفنية بطريقة تناسب الثقافة المحلية. وأضاف أن استيعاب إيقاع الحياة اليومية، ومواعيد الطعام والنوم والتدريبات، كان عاملاً حاسماً في تحسين الأداء.

وأقرّ أرنولد بأن رحلته مع العراق لم تكن سهلة، في ظل الأوضاع الأمنية وإغلاق الأجواء أكثر من مرة. وكشف أنه اضطر في مناسبتين للسفر براً إلى الكويت، كما علق في دبي قبيل مواجهة بوليفيا، ما دفعه لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل المباراة. وفي النهاية، تمكن المنتخب من الوصول إلى مونتيري المكسيكية بعد رحلة شاقة، ليحسم التأهل في مباراة تاريخية.

ديشان يعلّق على مواجهة العراق

إلى ذلك، انطلق تجمّع منتخب فرنسا لكرة القدم، اليوم الجمعة، حيث بدأ الجهاز الفني استعداداته التدريجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. وخلال مؤتمر صحافي عقده في بداية فترة التحضيرات، وجّه المدرب الفرنسي ديديه ديشان رسالة واضحة إلى لاعبيه، مؤكداً رفضه الأجواء المبالغ فيها التي تحيط بالمنتخب قبل انطلاق البطولة. وقال ديشان إن الحديث المبكر عن وصول "الديوك" إلى الأدوار النهائية لا يروق له، مشدداً على أن الطريق يبدأ أولاً من مباريات دور المجموعات قبل التفكير في ما هو أبعد.

وأوضح المدرب الفرنسي أن امتلاك منتخب قوي لا يعني ضمان النجاح، مستشهداً بتجربة يورو 2021 حين خرجت فرنسا مبكراً، رغم امتلاكها أسماء هجومية لامعة. كما شدد ديشان على احترامه جميع المنافسين في المجموعة، رافضاً التقليل من شأن منتخب العراق والمنتخبات الأخرى بالقول: "هناك 7-8 منتخبات لديها هذا الطموح للفوز بكأس العالم بشكل مشروع، لكن واحداً فقط سيحقق ذلك. ليس من الجبن قول ذلك، الطموح ضروري ويجب أن تكون تنافسياً. هناك كلمة مهمة هي التواضع. على الورق هناك أمور، لكن في كرة القدم يكفي أن تقدم أقل في يوم ما لتدفع الثمن غالياً بعد ذلك مباشرة. منافسونا لديهم الكثير من الجودة. وكذلك مجموعتنا. لا أريد التقليل من شأن العراق وحتى السنغال والنرويج، لأنها منتخبات جيدة جداً".