- تراجع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عن طلبه لتجديد عقده مع المنتخب العراقي لمدة عام، مفضلاً تمديده لستة أشهر فقط، مما أربك خطط الاتحاد العراقي الذي يسعى للاستقرار الفني بعقد طويل الأمد. - الاتحاد العراقي يواجه تحديات كبيرة مع اقتراب بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027، مما يتطلب استقراراً فنياً، ويعتزم عقد اجتماع لمناقشة مستقبل أرنولد أو البحث عن بديل. - رغم الشائعات حول تولي المغربي وليد الركراكي تدريب المنتخب العراقي، لم تحدث أي اتصالات رسمية بين الطرفين حتى الآن.

أربك المدير الفني للمنتخب العراقي الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً) حسابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد تراجعه عن طلبه لتجديد عقده لمدة عام واحد. وفي وقت سابق، فضل المدرب الأسترالي توقيع عقد يمتد لعام واحد فقط، فيما كان الاتحاد العراقي يسعى إلى إبرام اتفاق طويل الأمد يستمر أربع سنوات، من أجل ضمان الاستقرار الفني للمنتخب.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر مطلع في الاتحاد العراقي رفض ذكر اسمه، الاثنين، فبعد منح أرنولد مهلة لمدة 48 ساعة لحسم قراره النهائي، رد الأخير برغبته في تجديد عقده لمدة ستة أشهر فقط، لكن الاتحاد يرى أن هذه الفترة لا تخدم مشروع المنتخب الذي تنتظره استحقاقات مهمة، تبدأ ببطولة كأس الخليج، ثم كأس آسيا 2027، وهي مرحلة تتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعاً لمناقشة رد المدرب واتخاذ القرار النهائي، بشأن استمراره، أو البحث عن مدرب بديل.

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وحول الأخبار المنتشرة عن قرب خلافة المغربي وليد الركراكي لنظيره أرنولد، في دفة قيادة "أسود الرافدين"، بيّن المصدر أنه لا توجد أي مفاتحة رسمية أو اتصالات بين الطرفَين حتّى الآن. وقاد أرنولد منتخب العراق في كأس العالم الأخيرة التي اختتمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ودعها "أسود الرافدين" بثلاث هزائم متتالية، أمام النرويج 1-4، وضد فرنسا بثلاثية دون رد، ثم خسارة قاسية أمام السنغال بخماسية دون مقابل.