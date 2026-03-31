أرنولد يراهن على خبرة الملحق ومدرب بوليفيا يعترف بقوة العراق

- أكد مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، جاهزية لاعبيه فنياً ونفسياً لمواجهة بوليفيا في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، معبراً عن ثقته في قدراتهم على تحقيق الفارق في المباريات المصيرية. - أبدى مدرب بوليفيا، أوسكار فيليغاس، احترامه لقوة منتخب العراق، مشيراً إلى تقدمهم في التصنيف وامتلاكهم لاعبين محترفين في دوريات عالمية، مع التركيز على تقليل خطورتهم. - يسعى أرنولد لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم، مع التركيز على زرع عقلية الانتصار لدى اللاعبين، وتجنب تأثير الأوضاع الصعبة في الشرق الأوسط على نفسيتهم.

أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد (62 عاماً)، جاهزية لاعبيه من الناحيتين الفنية والنفسية للقاء الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، مشدداً على ثقته بالعناصر ذوي الإمكانات الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في مثل هذه المباريات المصيرية. من جهته أبدى مدرب بوليفيا أوسكار فيليغاس (55 عاماً)، احترامه لقدرات منتخب العراق، معترفاً بقوة "أسود الرافدين".

وجاء تصريحات المدربين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الملحق العالمي، اليوم الثلاثاء، حيث سيواجه "أسود الرافدين" نظيره منتخب بوليفيا فجر الأربعاء (الساعة 6 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة)، في مدينة مونتيري المكسيكية. وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي، الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية "واع": "هذه ثالث مباراة ملحق عالمي في مسيرتي التدريبية، سبق أن واجهت بيرو وأوروغواي، والآن بوليفيا، وجميعها أمام منتخبات من أميركا الجنوبية، دائماً أعتمد على لاعبين يمتلكون إمكانات فنية عالية في مثل هذه المواجهات".

وأضاف: "من دواعي فخري تدريب منتخب كبير مثل العراق، وسأفعل كل ما يلزم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم، عملنا على زرع عقلية الانتصار لدى اللاعبين". وتابع: "نحاول إبعاد تركيز لاعبينا عن الأوضاع الراهنة الصعبة في الشرق الأوسط، لأن مثل هذه الأمور قد تؤثر على نفسيتهم". وتابع: "أنا مدرب ذو خبرة، ودربت لسنوات طويلة، وأدرك جيداً ماذا يعني التأهل إلى كأس العالم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار كرة القدم في أي بلد، وأكثر ما يعجبني في لاعبي المنتخب العراقي هو الشغف. المنتخب جاهز لمباراة بوليفيا ولإسعاد 46 مليون عراقي".

من جهته، أكد مدرب منتخب بوليفيا، أوسكار فيليغاس، أن العراق يمتلك دورياً تنافسياً ولاعبين محترفين في دوريات عالمية. وأضاف: "العراق يتقدم علينا في التصنيف، ويمتلك دورياً تنافسياً ولاعبين محترفين في دوريات قوية، ومع ذلك نحن نعمل على تطوير أنفسنا". وتابع: "حللنا منتخب العراق جيداً ونسعى لتقليل خطورته قدر الإمكان. نحن نعرف نقاط قوتهم، لديهم لاعبون أقوياء بدنياً في الخط الهجومي، وعلينا السيطرة على ذلك".