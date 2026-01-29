- أكد غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية واحدة قبل الملحق العالمي، مع التركيز على التحضير البدني والعقلي للاعبين، ومواجهة محتملة مع بوليفيا أو سورينام. - أشار أرنولد إلى أهمية التكيف مع فارق التوقيت والمناخ بين المكسيك والشرق الأوسط، مع اختيار موقع تحضيري مشابه لمناخ مونتيري، لضمان تأقلم اللاعبين. - شدد أرنولد على أهمية الأشهر الثلاثة المقبلة في حياة اللاعبين الكروية، مع التركيز بنسبة 80% على المنتخب العراقي و20% على الخصم المحتمل.

أكد المدير الفني للمنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، اليوم الخميس، أن المنتخب سيخوض مباراة ودية واحدة قبل مواجهة الملحق العالمي، مشيراً إلى أن فريقه جاهزٌ بشكل كبير لمباراة الملحق. وفي مؤتمر صحافي، قال المدرب بحسب ما كشفته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أفضل تبسيط الأمور ووضع خطة واضحة للملحق، تتضمن التحضير، والتخطيط، والمباريات الودية، وإمكانية مواجهة بوليفيا أو سورينام، إضافة إلى التركيز على اللياقة البدنية للاعبين والإيمان بالعقلية الجماعية".

وأوضح أرنولد أن "المنتخب بحاجة إلى التعود على فارق التوقيت بين المكسيك والشرق الأوسط، لذلك يجب اختيار مكان مناسب للتحضير يتمتع بمناخ مشابه لمناخ مدينة مونتيري، ويبعد عنها ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، من أجل التأقلم مع الفارق الزمني والحالة المناخية ونوع أرضية الملاعب"، وبيّن أن "المنتخب سيخوض مباراة ودية واحدة فقط قبل مواجهة الملحق العالمي"، مؤكداً أنه لا يريد بقاء اللاعبين لمدة 14 يوماً من دون خوض أي لقاء، "لذلك تم تحديد مباراة واحدة قبل الملحق".

وأشار إلى أن "التحضير والتخطيط مستمران بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في ما يخص الفندق وملاعب التدريب"، موضحاً أنه في حال سُئل اليوم عن تفضيله لأي من المنتخبين المحتمل مواجهتهما، وبعد متابعته لهما، فإن كليهما يمثل مواجهة صعبة، مشيراً إلى أن تركيزه بنسبة 20% على الخصم المحتمل، مقابل 80% على المنتخب العراقي. وفي نهاية حديثه، وجّه أرنولد رسالة إلى لاعبي المنتخب قال فيها: "الأشهر الثلاثة المقبلة هي الأهم في حياتهم الكروية، أملك إيماناً كبيراً بقدرات لاعبي المنتخب الوطني".