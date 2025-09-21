أرنولد يثير رعب جماهير ريال مدريد بتكرار سيناريو هازارد

- بدأ ريال مدريد الموسم بقوة تحت قيادة تشابي ألونسو، محققاً أربعة انتصارات في الدوري الإسباني وفوزاً في دوري الأبطال، بفضل الانتدابات الجديدة مثل ألفارو كاريراس ودين هويسين وفرانكو ماستانتونو. - ترينت ألكسندر-أرنولد، القادم من ليفربول، لم يتأقلم بعد مع أسلوب لعب الفريق، مما أثار استياء جماهير ليفربول بسبب انتقاله المجاني. - إصابة أرنولد ستبعده لشهرين، مما يهدد فرصه في العودة للتشكيل الأساسي ويثير مخاوف من أن يصبح عبئاً على الفريق.

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني على وقع بداية موسم مميزة، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو (43 عاماً) الذي نجح في إحداث نقلة واضحة في أسلوب اللعب، إذ تمكّن "الميرنغي" حتى الآن من تحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، إلى جانب فوزه في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا أمام نادي مرسيليا الفرنسي.

وعرفت الانتدابات التي قام بها ريال مدريد في سوق الانتقالات الأخيرة نجاحاً ملحوظاً و تأثيراً كبيراً على نتائج الفريق، بداية بالمدافع الإسباني ألفارو كاريراس الذي منح الفريق صلابة دفاعية واضحة بفضل مستوياته المميزة، إلى جانب مساهماته الهجومية الفعّالة من الجهة اليسرى، بعد أن باتت جهته الأكثر خطورة في المباريات الأخيرة. وفي قلب الدفاع، برز الإسباني دين هويسين الذي تحول بسرعة إلى إحدى أهم الصفقات الجديدة، ليس فقط بفضل قوته البدنية وصلابته الدفاعية وقدرته على قراءة تحركات الخصوم، بل أيضاً بفضل أسلوبه الفريد في اللعب، كونه يتميز بتمريراته الطويلة الدقيقة التي تضاهي لاعبي خط الوسط، ما جعله قطعة أساسية في بناء الهجمات ومن أبرز الاكتشافات في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، إضافة إلى الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو الذي يحاول فرض وتقديم نفسه بقوة مع "الميرنغي"، ورغم فشله في التسجيل حتى الآن، إلا أن طريقة لعبه الاستعراضية مكنته من نيل مكانة خاصة لدى جماهير سانتياغو برنابيو.

وعلى النقيض تماماً، لم يتمكن الوافد الجديد من نادي ليفربول الظهير الإنكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد من فرض نفسه ضمن منظومة ريال مدريد، فمنذ ظهوره الأول في كأس العالم للأندية، بدا اللاعب بعيداً عن مستواه المعهود، وعاجزاً عن التأقلم مع أسلوب لعب المدرب تشابي ألونسو، رغم الفرص المتعددة التي منحها له، إذ جاءت بدايته محتشمة مقارنة بالتطلعات الكبيرة التي نسجتها جماهير "الميرنغي"، خاصة أنه رفض تجديد عقده مع فريقه السابق وانتقل مجاناً إلى مدريد، في خطوة أثارت غضب جماهير ليفربول التي عبّرت عن استيائها عبر الشتائم وحتى حرق قميصه.

ولم يتوقف سوء الحظ بالنسبة لأرنولد عند هذا الحد، إذ فقد مكانته سريعاً لصالح القائد الإسباني داني كارفاخال الذي عاد من الإصابة وأثبت استعادته مستواه العالي، قبل أن يتعرض النجم الإنكليزي لإصابة ستبعده عن الملاعب قرابة الشهرين، ما قد يزيد من تعقيد وضعيته داخل الفريق وتجعل من عودته إلى التشكيل الأساسي أمراً في غاية الصعوبة، وربما تهدد حلمه بالنجاح في تجربته الأولى خارج "الريدز".

وتُعيد وضعية ترينت ألكسندر-أرنولد إلى الأذهان السيناريو المماثل الذي عاشه النجم البلجيكي إيدين هازارد عقب انتقاله من تشلسي إلى ريال مدريد قبل سنوات، فقد بذل هازارد حينها كل ما في وسعه لتحقيق حلم ارتداء القميص الأبيض، لكنه اصطدم ببداية كارثية أفقدته مكانته الأساسية سريعاً لصالح الموهبة الصاعدة وقتها البرازيلي فينيسيوس جونيور، وزادت معاناته مع تكرار الإصابات التي أبعدته عن الملاعب وفتحت المجال أمام منافسيه للتألق وخطف الأضواء.

ومع التشابه الكبير بين مسيرة هازارد وبداية مشوار أرنولد مع "الميرنغي"، ارتفعت مخاوف الجماهير المدريدية من تكرار السيناريو نفسه، بحيث يتحول الظهير الإنكليزي من صفقة منتظرة إلى عبء ثقيل على الفريق، خصوصاً في ظل الراتب الضخم الذي يتقاضاه، من دون أن ينجح حتى الآن في تقديم الإضافة المرجوة أو إثبات أنه قادر على أن يكون أحد أعمدة المشروع الجديد بقيادة المدرب تشابي ألونسو، وسيكون أمام أرنولد العمل أكثر لاستعادة سابق مستواه وضمان مكانة أساسية مع ريال مدريد.