أرنولد يتوعّد بالفوز.. وتالاييتش يرد بحزم قبل قمة العراق والبحرين

أكد المدير الفني للمنتخب العراقي، غراهام أرنولد (62 عاماً)، جهوزية فريقه لمواجهة البحرين، في افتتاح مشوار "أسود الرافدين" بكأس العرب، غداً الأربعاء، مشدداً على أن المنتخب سيدخل المباراة بعقلية الفوز فقط.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، إن البطولة تمثل محطة مهمة له للتعرّف أكثر إلى مستويات اللاعبين المحليين، وأضاف: "هذه البطولة تمنحني فرصة مثالية لمتابعة أداء اللاعبين، خصوصاً أولئك الذين كانوا معنا في تصفيات كأس العالم الماضية. هذه فرصتهم ليُظهروا ما يمتلكون". وأشار المدرب إلى أن غياب المحترفين لا يشكّل عائقاً، بل يفتح الباب أمام لاعبي الدوري العراقي لإثبات قيمتهم، وصرح: "أريد أن أرى مدى قوة اللاعب المحلي، وهذه البطولة مسرح حقيقي لهم لعرض إمكاناتهم أمام المنطقة".

وفي معرض رده على ضعف الفعالية الهجومية، أجاب أرنولد: "أتحمّل المسؤولية كاملة. نصنع فرصاً عديدة، لكن اللمسة الأخيرة تحتاج إلى ثقة أكبر. لدينا لاعبون جيدون، ونعمل على التخلص من النواحي السلبية خطوة بخطوة". وأوضح المدرب أن الدعم الجماهيري والإعلامي يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في رفع مستوى المنتخب: "ثقة الجمهور تدفع اللاعبين لتقديم الأفضل، وأتمنى استمرار هذا الدعم". وبخصوص مواجهة منتخب البحرين وسجّل العراق السلبي أمامه في السنوات الماضية، قال أرنولد بثقة: "قلت للاعبين منذ اليوم الأول: هذه فرصتكم… وهذا مسرحكم. مواجهة البحرين ليست سهلة، لكنني أؤمن بقدرتهم على الفوز". وختم المدرب تصريحاته بتأكيد النهج الذي سيدخل به الفريق اللقاء: "عندما نرتدي قميص العراق، لا نذهب إلا للفوز. هذا ما أطالب به اللاعبين، وهذا ما نتوقعه منهم غداً".

من جهته، أكد مدرب منتخب البحرين، دراغان تالاييتش (60 عاماً)، جهوزية فريقه لمواجهة العراق، مشدداً على أن فريقه يتحلى بروح عالية ورغبة كبيرة، في تقديم أداء يعكس تحضيراته القوية. وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحافي، إن المنتخب البحريني يدخل البطولة بطموحات واضحة. وأبدى المدرب احترامه الكبير للمنتخب العراقي، مشيراً إلى أنه يتابع مستوياته في مبارياته الأخيرة، قائلاً: "العراق منتخب قوي ويعيش فترة جيدة من حيث الأداء. أتمنى له التوفيق في طريقه نحو التصفيات العالمية.. لكن ليس غداً".

وأكد تالاييتش أن لاعبيه مستعدون بدنياً وذهنياً لخوض اللقاء، مضيفاً: "نحن عائلة صغيرة، لكن بدعم البحرين كله نقف أقوياء. غداً سنُظهر للجميع ما حضّرنا لأجله، وسنلعب بكل ما نملك من أجل بلادنا". وردّ مدرب البحرين على سؤال حول المواجهات السابقة بين المنتخبين بالقول: "ما حدث في الماضي أصبح خلفنا. نحن الآن في بطولة مختلفة، وسنقدم أفضل ما لدينا. نحترم العراق ومدربه ولاعبيه، لكننا أيضاً البحرين وسنقاتل في هذه المباراة".