بدأ المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، مرحلة التحضير الحاسمة للمواجهتين المرتقبتين أمام منتخب الإمارات في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء يسودها القلق وعدم الاستقرار داخل أروقة الاتحاد العراقي.

وبحسب مصادر "العربي الجديد" في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فإن أرنولد سيصل إلى بغداد في نهاية الأسبوع الجاري، بشكل متزامن مع استئناف منافسات دوري نجوم العراق، تمهيداً لبدء التحضيرات للمرحلة المقبلة، على أن يعقد المدير الفني اجتماعاً مع الاتحاد فور وصوله، لمناقشة التحضيرات الفنية المتعلقة بالمنتخب، واختيار قائمة اللاعبين الذين سيمثلون العراق في المواجهتين المقبلتين.

وستقام مباراة الذهاب أمام الإمارات يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، فيما يحتضن استاد البصرة الدولي مواجهة الإياب في 18 نوفمبر، وسيمنح الفوز بمجموع المباراتين بطاقة العبور إلى الملحق العالمي، الذي سيحدد المنتخبات المتبقية في مونديال 2026.

ورغم جهود التحضير، يعيش الاتحاد العراقي حالة من الارتباك الإداري، بعد تزايد الأصوات المطالبة باستقالة رئيس الاتحاد عدنان درجال، على خلفية الإخفاق في الملحق السابق. وتشير المصادر إلى أن عدداً من أعضاء الاتحاد اشترطوا تقديم استقالاتهم في حال استقال درجال نفسه، ما زاد حدة التوتر داخل أروقة القرار الكروي. ورغم الأزمات، لا يزال الأمل قائماً في الشارع الرياضي العراقي، حيث يرى كثيرون أن المنتخب يمتلك فرصة للعودة إلى الواجهة العالمية إذا ما تم تجاوز هذه المرحلة بتركيز وانضباط.