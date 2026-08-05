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أرنولد ومنتخب العراق.. رحيل جديد يعيد ترتيب الجهاز الفني

كرة عربية
بغداد

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 12:45 (توقيت القدس)
أرنولد خلال لقاء العراق وفرنسا، 22 يونيو 2026 (روجر ويمر/Getty)
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- أنهى رينيه مولينستين مهمته مع المنتخب العراقي لينضم إلى نادي ستوكبورت كاونتي كمدير منهجية كرة القدم، حيث سيعمل مع الفريق الأول وأكاديمية النادي لبناء "قسم كرة قدم للنخبة".
- عمل مولينستين سابقاً مع مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، حيث حقق الفريق سبعة ألقاب كبرى، كما درب فولهام لفترة قصيرة.
- يواجه الاتحاد العراقي تحديات في تجديد عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بعد أداء مخيب في كأس العالم 2026، حيث خسر المنتخب جميع مبارياته.

أنهى الهولندي رينيه مولينستين (62 عاماً) مهمته مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي، ليتولى منصب مدير منهجية كرة القدم في نادي ستوكبورت كاونتي الإنكليزي. وعمل مولينستين أخيراً مساعد مدرب للمنتخب العراقي في كأس العالم 2026 إلى جانب الأسترالي غراهام أرنولد (63 عاماً). وسيعمل مولينستين، المدرب السابق لنادي فولهام، جنباً إلى جنب مع الجهاز الفني للفريق الأول وأكاديمية النادي، في إطار رغبة فريق دوري الدرجة الأولى الإنكليزي في بناء "قسم كرة قدم للنخبة"، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء.

وعمل مولينستين لمدة ست سنوات في مانشستر يونايتد مدرباً تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، حيث فاز الفريق خلالها بسبعة ألقاب كبرى، ثم تولى تدريب فولهام لمدة ثلاثة أشهر. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركاته لحسم ملف تجديد عقد مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، مع وجود بعض التعقيدات، بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين، بشأن عدد من البنود الرئيسية في العقد.

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وقاد أرنولد منتخب العراق في كأس العالم الأخيرة التي اختتمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ودعها "أسود الرافدين" بثلاث هزائم متتالية، أمام النرويج 1-4، وضد فرنسا بثلاثية دون رد، ثم خسارة قاسية أمام السنغال بخماسية دون مقابل.

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