- أكد غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، على أهمية المواجهة الحاسمة ضد السعودية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، مشيراً إلى الضغط الكبير على المنتخب السعودي ودور اللاعبين العراقيين البارز في هذه المرحلة التاريخية. - أشار أرنولد إلى التحديات التي يواجهها اللاعبون بسبب تتابع المباريات، مؤكداً على جاهزية أيمن حسين وتغيير التشكيلة مقارنة بلقاء إندونيسيا، مع التركيز على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق الفوز. - أشاد أرنولد بالمدرب الفرنسي رينارد، معبراً عن احترامه لمسيرته التدريبية، ومتمنياً النجاح في التأهل لكأس العالم، معتبراً اللقاء فرصة كبيرة لنجوم العراق.

وجه مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، رسالة إلى جماهير "أسود الرافدين" قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب السعودية، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي، اليوم الاثنين: "متحمس بشكل كبير لمواجهة السعودية، وأهميتها ظاهرة أمامي من خلال رؤيتي لهذا الاهتمام من قِبل وسائل الإعلام، التي حرصت على وجود مراسليها هنا، والضغط سيكون على منتخب السعودية"، مضيفاً أن "دور زيدان إقبال كبير، ويجب ألا ننسى ما حدث في اللقاء ضد إندونيسيا، وبالنسبة إلى أيمن حسين، فهو حاضر وجاهز لخوض اللقاء أمام الأخضر".

وتابع: "إن لعب مواجهتين في وقت قصير أمر صعب على جميع اللاعبين، وأتابع حالة الجميع، وستكون التشكيلة مغايرة عن اللقاء أمام إندونيسيا، وكل مباراة كبيرة بالنسبة لي، وبخاصة عندما تكون مدرباً للمنتخبات، واللقاء ضد السعودية لا يتعلق بي، بل يتعلق بنجوم العراق، الذين سيعيشون أبرز محطة في تاريخهم ومسيرتهم الكروية، ولدينا الكثير لنفعله، وقمت بتجهيز الخطط اللازمة، وأحب وظيفتي ولاعبي فريقي".

وختم أرنولد حديثه: "رينارد لديه مسيرة تدريبية رائعة، وخاض الكثير من المواجهات، واعتباره أن لقاء العراق هو الأهم بالنسبة له يكشف عن حجم الضغط المسلط عليه من كل مكان، وأحترم المدير الفني الفرنسي الذي قدم مباراة كبيرة مع المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في مونديال 2022 بقطر، وهو معتاد على مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026".