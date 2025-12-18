أرنولد مرشح لتدريب السعودية وتجديده مع العراق متعلّق بقرار

- قدم المنتخب العراقي أداءً مميزاً في كأس العرب 2025 تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، حيث أظهر تطوراً في التنظيم والأداء رغم الخروج من ربع النهائي أمام الأردن. - تميز "أسود الرافدين" بهوية تكتيكية مستقرة وتحسن في الانتشار وبناء اللعب، مما جعلهم منافساً صعباً ونالوا إشادة واسعة، وأصبح أرنولد مرشحاً لتدريب المنتخب السعودي. - مستقبل أرنولد مع العراق غير مؤكد، حيث ينتظر قراراً إدارياً بشأن تجديد عقده، بينما يستعد المنتخب لمواجهة الملحق العالمي في مارس لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

قدّم المنتخب العراقي لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، مشاركة فنية مميزة في مسابقة كأس العرب 2025 عكست تطوراً واضحاً على مستوى التنظيم والأداء، رغم وداع البطولة من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام المنتخب الأردني بهدف من دون رد.

وبرز "أسود الرافدين" خلال البطولة بهوية تكتيكية أكثر استقراراً، مع تحسّن ملحوظ في الانتشار داخل الملعب وبناء اللعب، إضافة إلى انضباط دفاعي أسهم في جعل العراق منافساً صعباً، وهو ما نال إشادة فنية واسعة رغم الخروج المبكر. بعد هذا التألق، وبحسب تقرير موقع سيدني سبورت الأسترالي اليوم الخميس، فإن أرنولد مطروح ضمن قائمة مدربين مرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، في حال إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي فشل في بلوغ النهائي بعد الخسارة أمام الأردن في نصف النهائي.

وبقي ملف تجديد عقد أرنولد مع العراق من دون تأكيد من الاتحاد العراق لكرة القدم (انتهى عقده بعد نهاية مشاركة منتخب العراق في كأس العرب)، بانتظار قرار إداري نهائي يحدد مستقبل الجهاز الفني، في مرحلة تتطلب وضوح الرؤية للحفاظ على المكاسب الفنية التي تحققت خلال البطولة. وينتظر منتخب العراق خوض مواجهة الملحق العالمي، في شهر مارس/آذار القادم، مع الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام. ويأمل مدرب العراق تحقيق حلم جماهير المنتخب بالصعود إلى كأس العالم بعد غياب 40 عاماً.