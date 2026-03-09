- أكد مدرب منتخب العراق، غراهام أرنولد، أن تأجيل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 يمنح الفريق فرصة للاستعداد الأمثل، مشيراً إلى أهمية مشاركة أفضل اللاعبين في أكبر مواجهة للعراق منذ 40 عاماً. - أشار أرنولد إلى أن التأجيل يمنح فيفا وقتاً لاتخاذ قرار بشأن إيران، مما قد يتيح للعراق فرصة التأهل، ويمنح الإمارات فرصة الاستعداد لمواجهة بوليفيا أو سورينام. - شدد أرنولد على ضرورة الاعتماد على أفضل اللاعبين المتاحين، مؤكداً أن رئيس الاتحاد عدنان درجال يعمل بجد لتحقيق حلم التأهل للعراق.

أكد مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، أن تأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سيمنح فريقه الوقت للاستعداد الأمثل، مشدداً على ضرورة مشاركة أفضل لاعبيه في أكبر مواجهة للعراق منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد في تصريحات لوكالة الأنباء الأسترالية، نقلها الحساب الرسمي لمنتخب العراق على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين: "إذا قام فيفا بتأجيل مباراة الملحق، فسيمنحنا ذلك الوقت للاستعداد المثالي. دعوا بوليفيا تلعب مع سورينام هذا الشهر، ثم قبل أسبوع من كأس العالم نلعب نحن مع الفائز في الولايات المتحدة، الفائز من تلك المباراة يبقى والخاسر يعود إلى بلاده"، وتابع ذاكراً "برأيي أيضاً، هذا الأمر سيمنح فيفا وقتاً أطول لاتخاذ قرار بشأن ما ستفعله إيران. إذا انسحبت فسندخل نحن إلى كأس العالم، وسيمنح ذلك الإمارات التي تغلبنا عليها في التصفيات، فرصة للاستعداد لمواجهة بوليفيا أو سورينام".

وأضاف ذاكراً "الاعتماد على منتخب يضم لاعبين محترفين خارج العراق فقط، لن يكون الفريق الأفضل، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق متاح لدينا من أجل أكبر مباراة للبلاد منذ 40 عاماً. رئيس الاتحاد عدنان درجال يعمل على مدار الساعة في محاولة للتخطيط والاستعداد لجعل حلم الجميع في العراق حقيقة"، وختم حديثه قائلاً "الشعب العراقي شغوف جداً بكرة القدم إلى درجة لا تصدق. وحقيقة أنهم لم يتأهلوا منذ 40 عاماً ربما كانت السبب الرئيسي الذي جعلني أقبل هذه المهمة، لكن في هذه المرحلة، ومع إغلاق المطار، نحن نعمل بجد لمحاولة إيجاد بديل آخر".