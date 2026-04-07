أرنولد مدرب "أسود الرافدين": فخور باللاعبين وأعتذر لكل العراقيين

- استقبل مطار سيدني الدولي المدرب الأسترالي غراهام أرنولد بحفاوة بعد قيادته العراق للتأهل لمونديال 2026، وسط حضور مئات من الجالية العراقية في أستراليا بأجواء موسيقية مبهجة. - أعرب أرنولد عن فخره باللاعبين واعتذر لعدم تمكنه من العودة للعراق للاحتفال بسبب إغلاق المجال الجوي، مشيدًا بالاستقبال الرائع في أستراليا. - رغم التحديات، تأهل العراق بفوز 2-1 على الملحق العالمي، وسيواجه في المونديال فرنسا والسنغال والنرويج، مما أعاد الفرحة لـ46 مليون عراقي.

شهد مطار سيدني الدولي استقبالاً حافلاً للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، بعد أن قاد العراق إلى التأهل لمونديال 2026، إثر غياب دام لأربعين عاماً. وحضر مئات من الجالية العراقية في أستراليا، حاملين الأعلام، وسط أجواء من الموسيقى العربية وقرع الطبول، متجهين لاستقبال أرنولد في صالة الوصول.

وقال أرنولد، في تصريحات لإذاعة "أس بي أس" الأسترالية، نشرت أمس الاثنين: "لم أتوقع مثل هذا الاستقبال هنا في أستراليا، بالطبع الوضع في العراق مختلف، لكنه أمر مذهل. أنا فخور جداً باللاعبين وبما حققوه"، وأضاف: "أود أن أعتذر لكل العراقيين لأنني لم أتمكن من العودة للاحتفال معهم بسبب إغلاق المجال الجوي، لكن رؤية هذا هنا رائع". وواجهت مباراة الملحق العالمي تحديات كبيرة، إذ عرقلت إغلاقات المجال الجوي والأزمات الإقليمية قدرة المنتخب العراقي على التجمع، إذ اضطر أرنولد إلى البقاء في الإمارات، بينما واجه اللاعبون تأخيرات.

ورغم ضيق الوقت والإصابات، تمكن العراق من حسم المباراة بهدف أيمن حسين (2-1). ومع صافرة النهاية، عمّت الاحتفالات أرضية الملعب، إذ رفع اللاعبون المدرب أرنولد على الأكتاف مع علم العراق في يده، فيما غمرت الفرحة اللاعبين والجماهير، بعد تحقيق حلم العبور إلى المونديال. وسيواجه منتخب العراق في مرحلة المجموعات بالمونديال فرنسا والسنغال والنرويج، وسط توقعات بأن يسعى الفريق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي أعادت الفرحة إلى قلوب 46 مليون عراقي حول العالم.