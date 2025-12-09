أرنولد في مأزق الظهير الأيمن... ما الحل الأقرب في مواجهة الجزائر؟

- يواجه منتخب العراق تحديات كبيرة قبل مواجهة الجزائر في كأس العرب 2025، مع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين مثل مصطفى سعدون وشيركو كريم، مما يؤثر على التنظيم الدفاعي للفريق. - يعاني المنتخب من نقص في الخيارات بسبب إصابات أيمن حسين والحارس جلال حسن، مما يضع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أمام اختبار صعب في اختيار التشكيلة المناسبة. - رغم التحديات، ضمن العراق التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على البحرين والسودان، مما يخفف الضغط عن مباراة الجزائر.

يواجه منتخب العراق لكرة القدم، بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاماً)، تحدّيات كبيرة قبل مواجهة الجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب 2025، والمقررة اليوم الثلاثاء، بعدما تأكّد غياب عدد من أبرز لاعبيه، بسبب ظروف مختلفة، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار صعب.

ويفتقد "أسود الرافدين" خدمات الظهير الأيمن، مصطفى سعدون، نتيجة تراكم البطاقات، وبديله شيركو كريم للإصابة، وهو ما يُعد ضربة مؤثرة على مستوى التنظيم الدفاعي، نظراً للدور الحيوي، الذي قدمه اللاعبان في الخط الخلفي. وبحسب معطيات تحصّل عليها "العربي الجديد"، من مصدر في الاتحاد العراقي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن لاعب نادي الشرطة، حسين علي، الذي يلعب في مركز الجناح، ربما كان هو الأقرب لشغل الظهير الأيمن، إذ يرى أرنولد أنه يملك الخصائص التي تمكّنه من اللعب في هذا المركز.

وعلى الصعيد نفسه، تتواصل معاناة منتخب العراق مع ملف الإصابات، إذ يغيب كل من أيمن حسين والحارس جلال حسن للإصابة أيضاً، وهو ما يقلّل من الخيارات المتاحة أمام المدرب الأسترالي. وفي وقت سابق، غادر ماركو فرج معسكر "أسود الرافدين"، بتنسيق مسبق مع الجهاز الفني، بعد حصوله على موافقة رسمية للسفر إلى أوروبا، من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع أحد الأندية. وحجز العراقيون مقعدهم في دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجزائر، وذلك بعد فوزهم على البحرين 2-1، والسودان 2-0.