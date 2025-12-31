أرنولد في ريال مدريد.. بين استعادة المستوى والمغادرة المفاجئة

- ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر، يواجه بداية غير مستقرة بسبب الإصابات، مما يجعله محط اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، التي تسعى لتعزيز دفاعاتها. - رغم العروض المحتملة التي تصل إلى 40 مليون يورو، يظل ريال مدريد متمسكًا بأرنولد كاستثمار استراتيجي طويل الأمد، مؤكدًا على عدم وجود نية لبيعه في الوقت الحالي. - الجهاز الفني لريال مدريد يثق في تجاوز أرنولد لمشاكله البدنية، مما سيمكنه من إظهار قدراته الحقيقية في بناء اللعب والتمرير، بينما يظل اللاعب ملتزمًا بمشروعه الطموح مع النادي.

عاد النجم الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد (27 عاماً)، ليكون في قلب سوق الانتقالات الأوروبية، بعد أشهر قليلة فقط من انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني. ففي إنكلترا، تشير التوقعات إلى أن عدة أندية من الدوري الإنكليزي الممتاز قد تتحرك هذا الصيف لاستعادة الظهير الأيمن، مستغلة بدايته غير المستقرة مع الفريق الملكي.

ولم يكن تأقلم ألكسندر أرنولد سهلاً منذ وصوله إلى مدريد، إذ أثّرت الإصابات على انطلاقته، كما أن مستواه في المباريات التي شارك فيها لم يبلغ بعد السقف المنتظر. ورغم ذلك، يحافظ النادي على هدوئه، إذ تسود في فالديبيباس قناعة بأنّ النصف الثاني من الموسم سيشهد نسخة أكثر وضوحاً من اللاعب الإنكليزي. وبحسب ما أورده موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أمس الثلاثاء، فهناك نقطة أساسية مفادها بأنّ أندية الدوري الإنكليزي استمرت في مراقبة وضع أرنولد، وبما أنّه انضمّ إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، فإنّ أيّ عرض محتمل، سيُعدّ ربحاً خالصاً للنادي الإسباني.

ويبرز مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في مقدمة الأندية الأكثر متابعة لوضع اللاعب، في إطار سعيهما لتعزيز الخط الدفاعي بعنصر جاهز وذي خبرة. وتدور الأحاديث عن عروض تقارب 40 مليون يورو، وهي مبالغ معتبرة، لكنها لا تبدو كافية لإقناع ريال مدريد، الذي لا يضع رحيل اللاعب ضمن حساباته الحالية. وعلى الرغم من الشائعات المتزايدة، يبعث ريال مدريد رسالة واضحة مفادها بأن اللاعب يُعد استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، وليس حلاً مؤقتاً.

ويرى الجهاز الفني أن تجاوز المشاكل البدنية سيسمح للاعب بإظهار قدراته الحقيقية، وتقديم الإضافة المنتظرة من حيث العمق، وجودة التمرير، وبناء اللعب من الجهة اليمنى، من جانبه، لا يفكر أرنولد في الرحيل المبكر، إذ يدرك أنه في بداية مرحلة جديدة وطموحة، ويؤمن بأن الوقت وحده كفيل بمساعدته على فرض نفسه داخل مشروع تنافسي كبير.