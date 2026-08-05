أرنولد باقٍ في العراق.. تحديات تنتظر الأسترالي

- جدد الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لمدة سبعة أشهر لقيادة المنتخب في بطولتي كأس الخليج وكأس أمم آسيا، رغم رغبة الاتحاد في تمديد العقد لأربع سنوات. - يواجه أرنولد تحديات كبيرة، منها تعويض اللاعبين المعتزلين وإيجاد بديل للمدرب المساعد رينيه مولينستين، الذي انتقل إلى نادي ستوكبورت كاونتي. - التحدي الأبرز لأرنولد هو تحسين أداء المنتخب العراقي بعد الأداء المخيب في كأس العالم، حيث تعرض لهزائم ثقيلة في مجموعة صعبة ضمت فرنسا والنرويج والسنغال.

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الأول، الأسترالي غراهام أرنولد (63 عاماً)، لمدة سبعة أشهر لقيادة "أسود الرافدين" في بطولتي كأس الخليج وكأس أمم آسيا المقبلتين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي محمد ناصر أن "الاتحاد كانت لديه الرغبة في تجديد عقد أرنولد لفترة تمتد لأربع سنوات، لكن المدرب فضّل في البداية الاتفاق على عام واحد، إلا أن المفاوضات، وبالنظر إلى الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها كأس الخليج وكأس آسيا، أسفرت عن الاتفاق النهائي على تجديد العقد لمدة سبعة أشهر".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه أرنولد في الفترة المقبلة؟ ما هي البطولتان الرئيسيتان اللتان سيقود فيهما أرنولد المنتخب العراقي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كرة عربية الاتحاد العراقي يصطدم بغراهام أرنولد.. تعثر الاتفاق وحسم مؤجل

تحديات تنتظر أرنولد

وفي الفترة المقبلة، تنظر أرنولد العديد من التحديات، على رأسها تعويض اللاعبين الذين قرروا الاعتزال، إضافة إلى آخرين لم يقدموا أنفسهم خلال مشاركة "أسود الرافدين" الأخيرة في المونديال، في مهمة لن تكون سهلة، مع غياب المواهب الواعدة، خصوصاً في المسابقة المحلية.

وسيكون أرنولد مطالباً بإيجاد مدرب مساعد بديل للهولندي رينيه مولينستين (62 عاماً)، الذي ترك مهمته مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي، ليتولى منصب مدير منهجية كرة القدم في نادي ستوكبورت كاونتي الإنكليزي.

أما التحدي الأهم، فسيكون تصحيح وضع منتخب العراق، الذي لم يقدم ما هو منتظر منه في بطولة كأس العالم الأخيرة، فرغم المجموعة الصعبة التي وقع فيها إلى جانب فرنسا والنرويج والسنغال، لكن الهزائم الثقيلة التي مُني بها رفاق أيمن حسين وضعت المدرب الأسترالي في دائرة الانتقادات.