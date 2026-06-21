أرقام من وحي البطولة: تعرف إلى أبعد وأسرع أهداف كأس العالم 2026

- الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 "تريوندا" مزودة بتقنية الكرة المتصلة، مما يسمح بجمع بيانات فورية مثل سرعة التسديدة والمسافة عن المرمى. - كيليان مبابي يتصدر قائمة أبعد الأهداف في البطولة بهدفه من 28 متراً، يليه كونور ميتكالف من أستراليا بـ23 متراً، وياسين العياري من السويد بـ22.7 متراً. - إمام عاشور سجل أسرع هدف بسرعة 123.4 كيلومتراً/ساعة، يليه هاري كين بـ121.6 كيلومتراً/ساعة، ومبابي بـ121.2 كيلومتراً/ساعة.

تتيح الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 "تريوندا"، والمزودة بتقنية الكرة المتصلة، جمع بيانات فورية أثناء المباريات، بما في ذلك سرعة التسديدة وبعدها كذلك عن المرمى.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، السبت، بالنسبة لأبعد الأهداف حتى الآن في كأس العالم 2026، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي القائمة، بهدفه الثالث خلال لقاء فرنسا والسنغال، بـ28 متراً، ومن ثم هدف أستراليا الثاني، الذي أحرزه كونور ميتكالف خلال لقاء تركيا، بـ23 متراً، ومن بعده يأتي هدف السويدي ياسين العياري الأول في مرمى تونس، الذي جاء من مسافة 22.7 مترا، ومن ثم هدف المغربي إسماعيل صيباري خلال تعادل المغرب مع البرازيل، بـ22.6 مترا، وهي ذات المسافة التي أحرز منها العياري ثاني أهدافه وخامس أهداف السويد في لقاء تونس.

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وعلى مستوى أسرع الأهداف، ففي الصدارة هدف المصري إمام عاشور في مرمى بلجيكا، والذي بلغت سرعته 123.4 كيلومتراً/ساعة، ومن ثم هدف هاري كين في شباك كرواتيا، بتسديدة بلغت سرعتها 121.6 كيلومتراً/ساعة، ومبابي بهدفه الثالث على السنغال، بتسديدة بلغت سرعتها 121.2 كيلومتراً /ساعة، كما يظهر بالقائمة إبراهيم مباي لاعب السنغال، بهدفه على فرنسا (121.2 كيلومتراً/ساعة)، ومارتن باتورينا صاحب أحد أهداف كرواتيا في شباك إنكلترا (120 كيلومتراً/ساعة).