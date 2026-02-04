أرسنال يُعطل مفاتيح لعب تشلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة بعد 8 سنوات

- حسم أرسنال "ديربي" لندن بفوزه على تشلسي 1-0، ليضمن التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين بمجموع 4-2، بفضل هدف كاي هافرتز في الوقت بدل الضائع. - شهد الشوط الأول حذرًا من الفريقين، حيث سيطر أرسنال بنسبة استحواذ 52%، بينما اعتمد تشلسي على الدفاع والهجمات المرتدة، مع تصدي حارسهم لعدة تسديدات خطرة. - في الشوط الثاني، سيطر تشلسي على وسط الملعب بعد تغييرات مدربهم، لكن دفاع أرسنال بقيادة أرتيتا صمد، ليصل الفريق للنهائي لأول مرة منذ 2018.

حسم نادي أرسنال مواجهة إياب "ديربي" لندن، بعدما انتصر على غريمه تشلسي، بهدف مقابل لا شيء، مساء الثلاثاء، لتخطف كتيبة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين، بفضل مجموع المباراتين (4-2).

وظهر الحذر واضحاً على لاعبي الفريقين خلال الشوط الأول من عمر "ديربي" لندن، بعدما اعتمد تشلسي على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة السريعة، فيما أحكم أرسنال قبضته على منطقة العمليات، وبلغت نسبة استحواذه 52%، مع قيام نجومه بإطلاق خمس تسديدات صوب حارس مرمى "البلوز"، روبرت سانشيز، الذي استطاع التصدي لكرة خطرة للغاية.

وانقلبت الأمور في الشوط الثاني لصالح تشلسي، الذي قام مدربه ليام روسينيور، بإجراء عدد من التغييرات، والدفع بنجومه، الذين استطاعوا الحدّ من خطورة أرسنال في وسط الملعب، بعدما سيطروا على منطقة العمليات، وباتوا الأكثر خطورة على شباك الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاغا، الذي استطاع التصدي لأكثر من فرصة خطرة، حرمت "البلوز"، من تسجيل الهدف الأول في قمة مواجهة إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين.

ورغم جميع محاولات نادي تشلسي لتسجيل هدفٍ في شباك مرمى الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاغا، لكنه فشل بذلك، بفضل الصلابة الدفاعية، لكتيبة المدرب ميكيل أرتيتا، التي نجحت في تسيير مواجهة "ديربي" لندن، لصالحها، بفضل الهدف القاتل، الذي سجله كاي هافرتز في الوقت بدل الضائع، لتصل إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنكليزية للمحترفين للمرة الأولى، بعد غياب دام لمدة ثماني سنوات، وتحديداً منذ عام 2018، عندما تجرعوا مرارة الهزيمة في النهائي على يد مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها كل من: سيرجيو أغويرو، فنسنت كومباني وديفيد سليفا.