- حقق نادي أرسنال أعلى إيرادات في تاريخه خلال موسم 2024-2025، حيث بلغت 691 مليون جنيه إسترليني، مدعومة بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 17 عاماً، بالإضافة إلى نجاحات الفريق النسائي. - ارتفعت الإيرادات التجارية لأرسنال بفضل بيع حقوق تسمية المدينة الرياضية وزيادة إيرادات يوم المباراة، مما جعله ثاني أكثر فرق البريمييرليغ دخلاً بعد مانشستر يونايتد. - يعكس الاستقرار المالي لنادي أرسنال نجاح مشروع المدرب ميكيل أرتيتا، مع توقعات بزيادة الإيرادات مستقبلاً بفضل تصدر الفريق للدوري الإنجليزي ومنافسته القوية في دوري الأبطال.

حصد نادي أرسنال الإنكليزي أعلى إيرادات مالية في تاريخه عن موسم 2024-2025، لتؤكد الأرقام نمو مشروع المدرب الإسباني الرياضي، ميكيل أرتيتا، بفضل النتائج الكبيرة والاستقرار الفني والإداري خلال السنوات الماضية.

وحقق أرسنال في موسم 2024-2025، أعلى إيرادات في تاريخ النادي إذ بلغت 691 مليون جنيه إسترليني (791 مليون يورو)، مدعوماً بحصوله على وصافة الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 17 عاماً، وبطولات الفريق النسائي الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكشف نادي المدفعجية عن فاتورة رواتبه التي بلغت حوالي 346 مليون جنيه إسترليني بزيادة حوالي 19 مليوناً عن الموسم الماضي، الرقم الذي وضعه في المركز الرابع لناحية أعلى فاتورة رواتب تُدفع في بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مع العلم أن متصدر البريمييرليغ حالياً أكد خسائر بقيمة 1,4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1,6 مليون يورو).

في المقابل ارتفعت الإيرادات التجارية لنادي أرسنال بمقدار 45 مليوناً لتصل إلى 263 مليوناً، ويرجع ذلك أساساً إلى بيع حقوق تسمية مدينته الرياضية لشركة شوبا العقارية "Sobha Realty" في شهر فبراير/شباط عام 2024، كما زادت إيرادات يوم المباراة (التذاكر والمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك)، بمقدار 22 مليوناً لتصل إلى 154 مليوناً، ليكون ثاني أكثر فرق البريمييرليغ دخلاً بهذه الطريقة خلف مانشستر يونايتد فقط، على الرغم من أن أرسنال لعب مباريات على أرضه أكثر من فريق "الشياطين الحمر".

كما نمت الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني بمقدار عشرة ملايين لتصل إلى 272 مليوناً، مما يعزز مكانة أرسنال واحداً من أهم الأندية الإنكليزية في الوقت الحالي، وذكر الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، الخميس: "تُظهر هذه النتائج المالية مساراً إيجابياً في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق الألقاب. أسفر الاستثمار في فرقنا، مدعوماً بنمو الإيرادات، عن مواسم مهمة لكل من فريق الرجال والسيدات".

ويعود هذا الاستقرار المالي والإيرادات التاريخية التي حققها أرسنال الإنكليزي، إلى عمل المدرب أرتيتا الكبير وتحقيق النتائج الكبيرة في السنوات الماضية، إن كان في منافسات الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا، وربما ترتفع هذه الإيرادات إلى رقم أعلى في الموسم المقبل، خصوصاً أن الفريق يتصدر الدوري حالياً والأقرب لتحقيق اللقب لأول مرة منذ 22 سنة، وكذلك قدم مسيرة مُميزة في دوري الأبطال وبات من المرشحين الأقوياء لحصد اللقب أيضاً.