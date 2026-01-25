- يستضيف ملعب الإمارات مباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، حيث يمتلك أرسنال أفضلية بنسبة فوز 71.3%، بينما يسعى يونايتد لكسر عقدة عدم الفوز في آخر ست مواجهات بين الفريقين. - يقود مايكل كاريك مانشستر يونايتد بعد فوز في ديربي مانشستر، ويواجه اختباراً صعباً أمام أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، الذي فاز في 67% من مواجهاته مع يونايتد. - رغم الفارق في الترتيب، يمتلك يونايتد أرقاماً هجومية قوية، حيث يحتل المركز الثالث في الأهداف المسجلة، مما يعكس تحسناً هجومياً منذ رحيل المدرب روبن أموريم.

يستضيف ملعب الإمارات، اليوم الأحد (الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، مواجهة مرتقبة تجمع بين أرسنال ومانشستر يونايتد، في واحدة من أبرز قمم كرة القدم الإنكليزية، وسط أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، وفق الأرقام والإحصائيات.

وبحسب توقعات شبكة أوبتا، تبلغ نسبة فوز أرسنال في المباراة 71.3%، ما يجعله المرشح الأبرز لحصد النقاط الثلاث، رغم أن مانشستر يونايتد يدخل اللقاء منتشياً بفوز مفاجئ حققه الأسبوع الماضي على حساب مانشستر سيتي، بهدفين دون رد. ويعاني يونايتد من عقدة واضحة أمام "المدفعجية"، في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ست مواجهات جمعتهما (تعادل مرة مع خمس هزائم). في المقابل، انتهت آخر مباراتين لأرسنال في "البريمييرليغ" بالتعادل السلبي، ليصبح قريباً من تكرار رقم نادر لم يتحقق منذ عام 2015، حين خاض ويستهام ثلاث مباريات متتالية دون تسجيل أهداف.

ويواصل المدرب مايكل كاريك بدايته القوية، في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، بعدما قاد الفريق إلى فوز مستحق بنتيجة 2-0 في ديربي مانشستر، على ملعب أولد ترافورد. وقدم "الشياطين الحمر" أداءً لافتاً اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، في مباراة استحوذ خلالها مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 68.2%، مقابل 31.8% ليونايتد، إلا أن الأخير سدد 11 كرة، بينها سبع على المرمى، مقابل سبع محاولات فقط لسيتي. وبلغ معدل الأهداف المتوقعة ليونايتد في المباراة 2.27 هدفاً، مقابل 0.45 فقط لمانشستر سيتي، كذلك أُلغيت ثلاثة أهداف للفريق، وارتطمت الكرة بالقائم مرتين، قبل أن يحسم برايان مبويمو وباتريك دورغو الفوز لكاريك ورجاله. وبعد مواجهة صاحب المركز الثاني على أرضه، يتجه مانشستر يونايتد الآن لاختبار أصعب أمام متصدر الدوري أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا. ويظل كاريك من دون خسارة في مبارياته الأربع مدرباً ليونايتد (ثلاثة انتصارات وتعادل واحد)، بما في ذلك فترته المؤقتة عام 2021.

ورغم الفارق الكبير في جدول الترتيب، حيث يتقدم أرسنال المتصدر بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد (يحتل المركز الخامس) قبل مواجهة الأحد، يدرك أرتيتا أن المباراة لن تكون سهلة، نظراً لطبيعة الصراع التاريخي بين الفريقين. وكان كاريك قد حقق فوزه الوحيد في الدوري خلال فترته السابقة مدرباً مؤقتاً على حساب أرسنال تحديداً، بنتيجة 3-2 في ديسمبر/ كانون الأول 2021. لكن أرسنال في نسخة 2026 يبدو مختلفاً تماماً، إذ يملك أرتيتا أفضلية واضحة في مواجهاته مع يونايتد، بعدما فاز في 67% من مبارياته أمامه في الدوري الإنكليزي الممتاز (8 انتصارات، تعادلان، وخسارتان)، وهي أعلى نسبة فوز لأي مدرب واجه مانشستر يونايتد خمس مرات على الأقل.

وعلى الرغم من مشاكله هذا الموسم، يملك يونايتد أرقاماً هجومية قوية، حيث يحتل المركز الثالث من حيث عدد الأهداف المسجلة (38 هدفاً)، خلف أرسنال (40) ومانشستر سيتي (45)، ويأتي ثانياً في معدل الأهداف المتوقعة (40.6)، كذلك يتصدر الدوري في عدد التسديدات (362) والتسديدات على المرمى (126). وتشير الأرقام، إلى تحسن هجومي لافت لمانشستر يونايتد منذ رحيل المدرب البرتغالي روبن أموريم، إذ يتصدر الفريق الدوري في معدل الأهداف المتوقعة (4.81)، وعدد التسديدات (41)، والتسديدات على المرمى (17)، وفارق الأهداف المتوقعة (+4.12)، وفارق التسديدات (+27) خلال آخر مباراتين، إحداهما أمام بيرنلي.