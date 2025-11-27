- أرسنال يرد بقوة على تصريحات هاري كين بعد فوزه 3-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل تيمبر هدفًا من ركنية نفذها ساكا، مما يعكس قوة الفريق في الكرات الثابتة. - كين انتقد تزايد الاعتماد على الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل من متعة المشاهدة، لكنه أقر بأن أرسنال أصبح فريقًا قويًا في هذا الجانب. - كين، الذي استغنى عنه أرسنال في صغره، يعترف بأن لديه دافعًا إضافيًا لإثبات نفسه ضدهم، وقد سجل 15 هدفًا في 21 مباراة أمامهم.

رد أرسنال على تصريحات نجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنكلترا، هاري كين (32 عاماً)، بسرعة، بعد أن أطاح المدفعجية بضيفهم الألماني 3-1، مساء الأربعاء، في مرحلة الدوري لمسابقة أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وسجل أرسنال هدفه الأول من ركنية نفذها ساكا، قابلها تيمبر برأسية قوية داخل منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في شباك الحارس مانويل نوير، ليرد أبناء ميكل أرتيتا على انتقادات كين التي أطلقها خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، والتي بين فيها، أن الهوس بالكرات الثابتة بات "يُفسد متعة" البريمييرليغ. وقال كين بحسب ما نقلته صحيفة ذا صن اللندنية: "مشاهدة الدوري الممتاز أصبحت أقل متعة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، بصراحة. بالتأكيد هناك مزيد من الكرات الثابتة. لكن هذه هي طريقة تطوّر كرة القدم. أحياناً تأتي الفترات بهذا الشكل، وهذا ما يحدث هذا الموسم. أرسنال استفاد من ذلك وأصبح فريقاً قوياً جداً في الكرات الثابتة".

وأضاف: "قمنا بتحضيراتنا المعتادة لأي مباراة. بالطبع درسنا ما يفعله أرسنال جيداً، ونواحي قوته، وكيف يمكننا إيقافه". واستغنى أرسنال عن كين وهو بعمر ثماني سنوات، وهو ما جعل اللاعب يعترف دائماً بأن لديه "رغبة إضافية" لإثبات نفسه ضدهم. وعند سؤاله عمّا إذا كان ذلك الرفض القديم ما زال يشعل حماسه، قال: "ربما هذا صحيح". وقبل انتقاله إلى بايرن عام 2023، أصبح كين أحد أساطير توتنهام، وسجّل 15 هدفاً في 21 مباراة أمام أرسنال.