أرسنال يهزم تشلسي ويقترب من نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

- أرسنال يقترب من نهائي كأس الرابطة بفوزه على تشلسي 3-2 في ستامفورد بريدج، حيث سجل بن وايت، فيكتور جيوكيريس، ومارتن زوبيميندي أهداف أرسنال، بينما سجل أليخاندرو غارناتشو هدفي تشلسي. - المباراة شهدت إثارة كبيرة مع محاولات تشلسي للتعديل، لكن أرسنال حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليعادل الفريقان عدد الانتصارات في مواجهاتهما بكأس الرابطة. - آخر فوز لتشلسي على أرسنال في ملعبه كان في أغسطس 2018، بينما تُوّج تشلسي باللقب خمس مرات، وأرسنال مرتين.

حقق فريق أرسنال انتصاراً مستحقاً على تشلسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، معقل الأخير، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنكليزية، الأربعاء، ليقترب "المدفعجية" من النهائي المرتقب على ملعب ويمبلي في لندن، في 22 مارس/ آذار المقبل.

وتمكن أرسنال من تسجيل هدفه الأول عبر لاعبه بن وايت في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم سجل زميله فيكتور جيوكيريس هدف أرسنال الثاني بمطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49، لكن أليخاندرو غارناتشو قلص الفارق في الدقيقة 57 لصالح تشلسي، لتشتعل الإثارة في اللقاء بين البحث عن التعزيز لأرسنال والتعديل لتشلسي.

وضغط أرسنال من جديد، حتى نجحت كتيبة المدرب أرتيتا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71 عبر لاعبه مارتن زوبيميندي، الذي رواغ الدفاعات وسدد كرة في الشباك، وهو الهدف الذي استفز طاقات لاعبي تشلسي، ليعود غارناتشو من جديد ليقلص الفارق بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 84، لكن أرسنال تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية 3-2.

والتقى تشلسي وأرسنال للمرة التاسعة في تاريخ كأس الرابطة الإنكليزية، والخامسة بينهما في الدور نصف النهائي، حيث تساوى الفريقان بعدد الانتصارات بأربعة انتصارات لكل فريق بعد لقاء الليلة، مع تعادل وحيد. فيما يعود آخر انتصار لفريق تشلسي على أرضه أمام أرسنال إلى شهر أغسطس/ آب 2018، عندما تفوق (3-2) في الدوري الإنكليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري. وتُوّج تشلسي باللقب خمس مرات، آخرها في عام 2015، فيما تُعد أفضل فترات أرسنال في كأس الرابطة في موسمي 1986-1987 و1992-1993، حين تُوّج باللقب (حصده مرتين)، كما حل وصيفاً في عدة مناسبات أخرى.