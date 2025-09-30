- أعلن نادي أرسنال عن تمديد عقد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا حتى عام 2030، مما يعزز استقرار خط الدفاع بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، ويأتي هذا كجزء من سلسلة تجديدات عقود اللاعبين الرئيسيين في الفريق. - ساليبا، الذي انضم إلى أرسنال في 2019، أثبت نفسه كركيزة أساسية في الدفاع بجانب البرازيلي غابرييل، وساهم في تحقيق أفضل سجل دفاعي للنادي في السنوات الأخيرة. - أكد أرتيتا على أهمية ساليبا في الفريق، مشيدًا بتطوره ونضجه، مما يعكس رغبة اللاعبين في البقاء وتطوير مسيرتهم المهنية في أرسنال.

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي عن تمديد عقد نجم خط دفاعه، الفرنسي ويليام ساليبا (24 سنة)، ليواصل رجل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الخط الخلفي عمله من أجل الدفاع عن فريق "المدفعجية" لسنوات إضافية، خصوصاً أنه بات من ركائز التشكيلة الأساسية.

وأكد نادي أرسنال الإنكليزي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، حتى عام 2030، بعد أن كان عقده يمتد حتى عام 2027. ويُعد هذا رابع تجديد تعاقد بارز يُنهيه نادي "المدفعجية" بقيادة أرتيتا في موسم 2025-2026، بعد تمديد عقود اللاعبين؛ البرازيلي غابرييل مجاليس، والإنكليزي إيثان نوانيري ومواطنه مايلز لويس سكيلي، ومن المتوقع أيضاً تجديد التعاقد مع النجم الإنكليزي بوكايو ساكا.

ويُشكل ساليبا (24 عاماً)، الذي انضم إلى نادي أرسنال في علم 2019، وقضى فترات إعارة عدة، قبل أن يثبت نفسه لاعباً أساسياً، أحد أفضل الثنائيات الدفاعية مع البرازيلي غابرييل. وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تجديد عقد ساليبا: "كان له دور أساسي في كل ما حققناه في السنوات الأخيرة. من الرائع أن نرى اللاعبين لديهم الرغبة في البقاء هنا. إنهم سعداء ويشعرون بالتقدير، ويرون في هذا النادي أفضل فرصة لتطوير مسيراتهم المهنية".

وأضاف أرتيتا، متحدثاً عن أحد أهم رجاله في خط الدفاع قائلاً: "ما حققه في سنه هذه مبهر، لأننا أحياناً نميل إلى نسيان ذلك. ثباته، وتطوره، ونضجه عاماً بعد عام. صنع علاقة طيبة مع غابي، ومع الدفاع، ومع حارس المرمى، ما ساهم في تحقيق أفضل سجل دفاعي في السنوات الثلاث الماضية". وسيكون لتجديد ساليبا أهمية كبيرة على الصعيد المعنوي من أجل الاستمرار في تقديم المستوى الدفاعي القوي ومساعدة فريقه في تحقيق الانتصارات.