أرسنال يقطع طريق برشلونة ونجم الأرجنتين يُشعل المعركة

- قررت إدارة أرسنال تقديم عرض مغري لأتلتيكو مدريد لضم جوليان ألفاريز، يشمل 150 مليون يورو والمهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس، مما يجعل إدارة "الروخيبلانكوس" تدرس العرض بجدية. - عرض أرسنال يهدد آمال برشلونة في ضم ألفاريز، حيث كانت تسعى منذ أشهر لإقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن اللاعب، لكن الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو كان عائقاً. - جماهير الرياضة تترقب رد أتلتيكو مدريد على عرض أرسنال، الذي يسعى لإعادة بناء فريقه تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا للمنافسة على الألقاب.

قررت إدارة نادي أرسنال الإنكليزي قطع الطريق على برشلونة الإسباني، الذي يحاول العمل على ضم نجم منتخب الأرجنتين جوليان ألفاريز رغم رفض أتلتيكو مدريد الموافقة على شيء، لأن المهاجم يمتلك عقداً حتى 2030، وعلى من يُريد حسم صفقته دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أمس الخميس، أن أرسنال أشعل معركة رحيل جوليان ألفاريز عن أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدّم عرضاً مثيراً للغاية، الأمر الذي سيجعل إدارة نادي "الروخيبلانكوس" تجلس من أجل دراسته، لأنها لن تستطيع رفضه بشكل مباشر.

وتعلم إدارة نادي أرسنال الإنكليزي أن مسألة دفع 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جوليان ألفاريز أمر مستبعد ومكلف، لكن العرض المقدم للقائمين على أتلتيكو مدريد كان مغرياً، بعدما أبدى النادي اللندني استعداده لمنح 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس، من أجل حسم صفقة الأرجنتيني.

ويمثل عرض أرسنال نهاية أحلام إدارة برشلونة التي تسعى منذ عدة أشهر إلى إقناع القائمين على أتلتيكو مدريد بالموافقة على رحيل جوليان ألفاريز إلى الفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن "الروخيبلانكوس" كان واضحاً منذ البداية، على من يُريد حسم صفقة المهاجم الأرجنتيني دفع قيمة الشرط الجزائي.

وتنتظر جماهير الرياضة ردة فعل أتلتيكو مدريد على عرض أرسنال، الذي يعمل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على إعادة بناء كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يريد العودة وبقوة في الموسم القادم، من أجل الدفاع عن لقب "البريمييرليغ" والمضي قدماً صوب الحلم الكبير، وهو حسم لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنكليزي.