أرسنال يفتح باب الرحيل أمام 5 نجوم لتمويل صفقة ألفاريز

- أرسنال يضع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز كأولوية لتعزيز مشروعه الرياضي، رغم تقدير أتلتيكو مدريد لقيمته بـ150 مليون يورو، مما يدفع النادي اللندني للتفكير في حلول تمويلية معقدة تشمل بيع لاعبين مؤثرين. - النادي يدرس إدراج أسماء مثل غابرييل جيسوس، غابرييل مارتينيلي، وبن وايت في سوق الانتقالات لتوفير السيولة، مع اعتبار مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري كأصول مالية مهمة. - أرسنال يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً، رغم التحديات المرتبطة بموقف أتلتيكو مدريد، مع التركيز على أسلوب الضغط العالي والحركة المستمرة.

يبدو أن أرسنال يخطط لواحدة من أكبر صفقاته في السنوات الأخيرة، بعدما وضع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 عاماً) ضمن أولوياته المطلقة لتعزيز مشروعه الرياضي الطموح. وبحسب تقرير موقع فيتشاخينس الإسباني، الجمعة، فإن أتلتيكو مدريد لا ينوي التفريط في نجمه بسهولة، حيث يقدّر قيمته بنحو 150 مليون يورو، وهو ما يدفع النادي اللندني للتفكير في حلول تمويلية معقدة تشمل الاستغناء عن عدد من لاعبيه الحاليين.

وبينت التقارير أن أرسنال يدرس إدراج أسماء مؤثرة في سوق الانتقالات الصيفية، على غرار غابرييل جيسوس، وغابرييل مارتينيلي، وبن وايت، ضمن قائمة المرشحين للرحيل، بهدف توفير السيولة اللازمة لإتمام الصفقة الكبرى. كما برز اسم الشاب مايلز لويس-سكيلي، الذي تُقدّر قيمته بنحو 60 مليون يورو ويحظى باهتمام أندية كبرى مثل تشلسي، إضافة إلى إيثان نوانيري المعار إلى مرسيليا، والذي قد تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، كأصول مالية مهمة في خطة أرسنال لإعادة الهيكلة.

أما في الخط الخلفي، فقد يفتح النادي الباب أمام رحيل بن وايت مقابل 20 إلى 30 مليون يورو، في إطار إعادة التوازن المالي وتدعيم الخط الهجومي. وفي الهجوم، يبدو أن مرحلة التغيير قريبة، مع احتمالية رحيل مارتينيلي مقابل نحو 50 مليون يورو، إلى جانب جيسوس الذي تراجع دوره داخل الفريق، وسط توقعات بأن تبلغ قيمته حوالي 45 مليون يورو. ويعتقد داخل أروقة النادي أن ألفاريز يناسب تماماً أسلوب الضغط العالي والحركة المستمرة الذي يعتمده المدرب، ما يجعله القطعة الأهم في المشروع الجديد الذي يسعى لوضع أرسنال ضمن نخبة أوروبا.

وتؤكد إدارة النادي أن المخاطرة بالتخلي عن عدد من العناصر الحالية تأتي في إطار خطة واضحة لبناء فريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً على أعلى المستويات، حتى لو تطلب الأمر قرارات صعبة في سوق الانتقالات. وفي النهاية، يبقى مستقبل الصفقة مرتبطاً بموقف أتلتيكو مدريد، لكن أرسنال يبدو عازماً على المضي قدماً في مشروعه الكبير مهما كانت التحديات.