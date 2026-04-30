أرسنال يشكو أتلتيكو مدريد لدى "يويفا" والسبب ليس التحكيم

- قدم نادي أرسنال شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد بسبب طول عشب ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، وهو ما اعتبره غير قانوني للعب كرة القدم، مما دفع الاتحاد لإرسال مندوب لقياس العشب. - انتقد مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، التحكيم بعد المباراة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء ثانية لفريقه، معبراً عن غضبه من تأثير القرار على مجرى المباراة. - يسعى أرسنال لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2004 والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2006، مما يزيد من أهمية كل مباراة.

قدّم نادي أرسنال الإنكليزي شكوى رسمية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعد ساعات من نهاية المواجهة التي أقيمت في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بالتعادل (1-1)، ليتأجل الحسم إلى قمة الإياب الأسبوع المقبل.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، تفاصيل تتعلق بالشكوى الرسمية التي قدّمها نادي أرسنال الإنكليزي بحق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي لا تتعلق بالقرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة في دوري أبطال أوروبا، إذ إن محتوى الشكوى يتعلق بطول عشب أرض ملعب الرياض ميتروبوليتانو، وهو الفريق الثاني الذي يشكو من هذا الموضوع بعد نادي برشلونة الإسباني، الذي قدّم شكوى أيضاً قبل مواجهة إياب الدور ربع النهائي في البطولة الأوروبية نفسها.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن النادي الإنكليزي اشتكى لـ"يويفا" من طول عشب أرض الملعب الذي اعتبره غير قانوني للعب مباراة كرة قدم، وحتى إن الاتحاد الأوروبي أرسل مندوباً له إلى أرض الملعب لقياس طول العشب، ورغم أن الفريقين لم يُقدما مستوى جيداً طوال المواجهة، فإن نادي أرسنال بدا في وضعية غير طبيعية.

كرة عالمية أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد ويحافظ على سجله بلا هزائم في الأبطال

وكان مدرب نادي أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، قد انتقد التحكيم بعد نهاية المباراة أيضاً، وذلك على خلفية عدم احتساب ركلة جزاء ثانية لفريقه في المواجهة. وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "ما يثير غضبي الشديد هو كيف تُلغى ركلة الجزاء على إيزي بهذه الطريقة. هذا يغيّر مجرى المباراة... أنا آسف، لكن لا يمكن أن يحصل ذلك".

وأضاف ميكيل أرتيتا الذي يقاتل فريقه على لقب الدوري الإنكليزي الغائب عنه منذ 2004 والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أيضاً لأول مرة منذ 2006: "نحن جميعاً في حالة غضب. عندما تقاتل بكل قوة على مدى تسعة أشهر لتصل إلى هذا الموقع، فهذا هدف آخر غيّر تماماً مجرى المواجهة. لا يُمكن أن يحصل ذلك. بذلنا الكثير من الجهد، ولا يُمكن أن يحدث".