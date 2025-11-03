أرسنال يسعى للتعاقد مع 3 مواهب: أحدها في برشلونة

- أرسنال يخطط لحسم ثلاث صفقات لمواهب شابة، بناءً على طلب المدرب ميكيل أرتيتا، لتعزيز الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. - الأسماء المستهدفة تشمل أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، لينارت كارل من بايرن ميونخ، ومارك كاسادو من برشلونة، حيث يسعى أرتيتا لتوفير التوازن والمرونة في الفريق. - إدارة أرسنال أرسلت كشافين لمتابعة اللاعبين وتقديم تقارير دورية، بهدف سد الفجوات في الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنكليزي خطة مُحكمة، من أجل حسم ثلاث صفقات لمواهب شابة خطفت الأنظار إليها، خلال الفترة الماضية، بعدما طالب المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، بضرورة العمل سريعاً لإنهاء كل شيء بخصوص هذه الأسماء، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأحد، أن أرسنال يريد ضم صاحب الأصول المغربية، أيوب بوعدي (18 عاماً)، الذي استطاع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لفريق ليل الفرنسي، ما جعل المدرب ميكيل أرتيتا يرسل أحد الكشافين إلى فرنسا، من أجل متابعة ما يقدمه اللاعب الشاب في المواجهات، وإرسال التقارير عنه بشكل دوري، خاصة أنه يملك عقداً حتى عام 2027، ما يفتح الباب أمام صفقة ستكلف الأموال في الصيف المقبل.

وتابعت أن المفاجأة ستكون في الاسم الثاني، الذي قام أرسنال باختياره، لحسم صفقته في الصيف القادم، لأن الموهبة الألمانية، لينارت كارل، يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، ويلعب في الجهة اليمنى مع بايرن ميونخ، ولديه القدرة على اللعب في عدة مراكز، وهو ما اعتبره ميكيل أرتيتا حاجة ملحة، ويجب الإسراع في الجلوس على طاولة المفاوضات، وحسم صفقته.

وأوضحت أن الاسم الثالث هو نجم خط وسط نادي برشلونة، مارك كاسادو، ويبلغ من العمر 22 عاماً، ويعتبر هدفاً أساسياً لمشروع المدرب ميكيل أرتيتا في أرسنال الإنكليزي، بسبب قدرته على توفير التوازن والحضور البدني في منطقة العمليات، وهذا ما ينقص "المدفعجية" كثيراً في الموسم الحالي، لكن كل شيء سيكون بيد إدارة الفريق الكتالوني، برئاسة خوان لابورتا، الذي لن يتخلى عن لاعبه، دون تحقيق أرباح مالية كبرى في صيف 2026.

وختمت الصحيفة تقريرها أن أرسنال يسعى إلى حسم صفقات المواهب الثلاثة، بعدما قام بدراسة وافية وأرسل كشافيه إلى ثلاث دول، لمتابعة كل شيء، وإرسال التقارير، وذلك بطلب مباشر من المدرب ميكيل أرتيتا، الذي بات مقتنعاً بأنه وجد ما يريده، حتى يسد الفراغات، التي تعانيها كتيبته في الموسم الحالي، ومواصلة بناء فريق قادر على المنافسة، من أجل حصد الألقاب المحلية والقارية.