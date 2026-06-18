أرسنال يستهدف نجم منتخب فرنسا المطلوب من أرتيتا

- يسعى نادي أرسنال لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين بعد تتويجه بلقب البريمييرليغ 2025-2026، ويستهدف ضم نجم منتخب فرنسا برادلي باركولا لتعزيز خط الهجوم تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا. - من المتوقع أن يدفع أرسنال ما بين 80 و100 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن باركولا، الذي تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو وينتهي عقده في يونيو 2028. - برز باركولا بتسجيله هدفاً في فوز فرنسا على السنغال، مما يعزز فرصه في تقديم أداء مميز في كأس العالم.

يسعى نادي أرسنال الإنكليزي الذي تُوج بلقب البريمييرليغ في موسم 2025-2026، إلى تعزيز صفوفه بلاعبين مُميزين من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، وحدد هدفاً قوياً في ميركاتو الصيف للتعاقد معه.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، الخميس، فإن نادي أرسنال الإنكليزي يستهدف ضم نجم منتخب فرنسا، برادلي باركولا (23 سنة)، الذي طلبه المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في ميركاتو الصيف، بغية تعزيز صفوف فريق المدفعجية، وذلك من أجل تقوية خط هجومه أكثر وتوفير خيارات هجومية تساعده خلال الموسم الطويل وعملية المداورة.

ومن المتوقع، بحسب المعلومات، أن يدفع نادي أرسنال الإنكليزي ما بين 80 و100 مليون يورو للتعاقد مع باركولا، وإقناع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتخلي عنه هذا الصيف، مع التنويه بأن النجم الفرنسي تبلغ قيمته السوقية حوالي 70 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفر ماركت" المختص، وينتهي عقده يوم 30 يونيو/حزيران عام 2028.

وساهم باركولا في فوز منتخب فرنسا على منتخب السنغال (3-1)، في أول مباراة لوصيف مونديال 2022، عندما سجل الهدف الثالث عند الدقيقة الـ82، ليؤكد جهوزيته لتقديم مستوى مُميز مع منتخب بلاده في كأس العالم، خصوصاً في حال حصل على فرص حقيقية للمشاركة في تشكيلة المدرب، ديدييه ديشان، الذي من المتوقع أن يُغادر منصبه مدرباً للديوك مع نهاية المونديال الحالي.