أرسنال يستهدف نجم الباريسي الهداف والسعر عائق كبير

- يسعى نادي أرسنال لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي 2026 بالتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان، لتعزيز قدراته الهجومية والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية. - كفاراتسخيليا، الذي يمتد عقده مع باريس حتى 2029، قدم أداءً مميزاً بتسجيله 12 هدفاً وصناعة 7 أهداف في موسم 2025-2026، مما يجعله هدفاً جذاباً لأرسنال. - التحدي الأكبر أمام أرسنال هو القيمة السوقية العالية لكفاراتسخيليا، التي تبلغ 100 مليون يورو، مما قد يعقد إتمام الصفقة.

بدأ نادي أرسنال الإنكليزي في التحضير للميركاتو الصيفي من الآن من أجل الدخول بقوة والتعاقد مع لاعبين مميزين، إذ يسعى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لتطوير قدرات الفريق أكثر للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والأوروبية الممكنة في الموسم المقبل.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، أمس الجمعة، فإنّ نادي أرسنال الإنكليزي يسعى للتعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الهداف الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، لكي يكون أقوى صفقات نادي المدفعجية في ميركاتو صيف عام 2026، خصوصاً في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه اللاعب في هجوم النادي الباريسي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب المعطيات فإن نادي أرسنال يستطلع حالياً مدى القدرة على التعاقد مع كفاراتسخيليا، إذ يبدو أنه من الصعب جداً أن يتخلى النادي الباريسي عن نجمه الهداف، ولكن فريق المدفعجية يرى أن وصول لاعب مثل الجورجي سيرفع من قوة وقيمة خط الهجوم والتشكيلة عامّةً، لأنّ أرسنال ينقصه لاعبون بمستويات كبيرة في المباريات الحاسمة وخصوصاً في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع ترانسفر ماركت المختص، فإنّ عقد كفاراتسخيليا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد حتى شهر يونيو/حزيران عام 2029، وخاض مع النادي الباريسي في موسم 2025-2026 حتى الآن 37 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل حتى الآن 12 هدفاً وصنع سبعة أهداف، ويملك النجم الجورجي في رصيده 293 مباراة خلال مسيرته الكروية والتي سجل فيها 72 هدفاً وصنع 68 هدفاً، وهذه الأرقام تدفع بإدارة النادي الإنكليزي للتفكير أكثر من أجل محاولة خطفه والتعاقد معه في ميركاتو الصيف المقبل.

في المقابل، فإن سعر كفاراتسخيليا يبدو أنه العائق الأكبر أمام إمكانية إتمام نادي أرسنال لصفقة الجورجي؛ فبحسب موقع ترانسفير ماركت المختص، فإن سعره بحسب القيمة السوقية حالياً يبلغ 100 مليون يورو تقريباً، وهو السعر الذي ربما يُصعّب الصفقة كثيراً، خصوصاً أن النادي الباريسي ربما يرفض أقل من هذا المبلغ المالي للتخلي عن النجم الهداف في هجومه.