أرسنال يرفض رمي المنديل ويبقي حلم التتويج بلقب البريمييرليغ قائماً

- أرسنال يتغلب على نيوكاسل 1-0 بفضل هدف إيبيريشي إيزي، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة. - المباراة شهدت صعوبات لأرسنال، حيث واجه ضغطاً كبيراً من نيوكاسل في الشوط الثاني، لكن دفاع الفريق كان حاسماً في الحفاظ على النتيجة. - الفوز ينهي سلسلة سلبية لأرسنال بعد ثلاث مباريات دون انتصار، ويعزز آمال الفريق في التتويج بالدوري، خاصة مع عودة بوكايو ساكا وتأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد.

تمسّك نادي أرسنال بفرصه للتتويج بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، ونجح في تخطي عقبة ضيفه نيوكاسل، السبت، بالانتصار عليه (1ـ0) في منافسات الأسبوع الـ34. وسجل المهاجم الإنكليزي إيبيريشي إيزي هدف المباراة الوحيد خلال الدقائق الأولى، ليستعيد "المدفعجية" الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي تنقصه مباراة واحدة.

وتؤكد نتيجة المباراة الصعوبات التي واجهت فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، فقد كان نيوكاسل خصماً قوياً ورفع مستواه خلال الشوط الثاني الذي كان صعباً على الفريق بما أن رفاق الإيطالي ساندرو تونالي ضغطوا بقوة في الدقائق الأخيرة، ولكن دفاع أرسنال كان مستعداً لتفادي فقدان نقاط.

أرسنال يوقف السلسلة السلبية

انتصار أرسنال على نيوكاسل أنهى مرحلة صعبة عاشها الفريق في المباريات الأخيرة في مختلف المسابقات، بما أنه لم ينتصر في آخر ثلاث مباريات توالياً، وخاصة خسارته في الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري التي قلبت المعطيات ومنحت السيتي فرصة العودة في الترتيب. ولهذا فإن الفوز على نيوكاسل يمنح رفاق بوكايو ساكا الذي عاد إلى الملاعب أملاً في التتويج في انتظار تعثر مانشستر سيتي الذي لم يلعب اليوم وتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب ساوثهامبتون.

وطوّر إيبيريشي إيزي أرقامه في المباريات الأخيرة، فبعد بداية موسم قوية نجح خلالها في إظهار أحقيته باللعب لفريق في حجم أرسنال بعد صفقة مكلفة، تراجع مستواه كثيراً، قبل أن يستفيق مُحرزاً هدفاً في مواجهة باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا وكذلك هدفاً في كأس إنكلترا، وبعد صيام في ثلاث مباريات، سجل في مرمى نيوكاسل ومنح فريقه نقاطاً مهمة للغاية في صراع التتويج، مسجلاً الهدف السابع في رصيده في الدوري خلال 29 مباراة شارك فيها.