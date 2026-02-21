أرسنال يرفض التتويج باللقب

- أهدر أرسنال نقطتين ضد ولفرهامبتون، مما أثار قلقاً حول تكرار فقدان النقاط في اللحظات الحاسمة، رغم تصدره الدوري بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي. - أبدى المدرب أرتيتا والقائد ساكا إحباطهما من الأداء، مؤكدين على ضرورة تحسين المستوى والتركيز على المباريات القادمة، حيث أشار أرتيتا إلى تراجع الفريق منذ بداية العام. - يواجه أرسنال سلسلة مباريات حاسمة تتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين، وقد يضطر النادي للبحث عن مدرب جديد إذا لم يحقق أرتيتا اللقب، خاصة مع احتمالية تقلص الفارق مع مانشستر سيتي.

أهدر المتصدر أرسنال نقطتَين أخريَين في مواجهته متذيل الترتيب نادي ولفرهامبتون الذي فرض التعادل (2-2)، في لقاء مُقدم عن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، في مباراة كانت في المتناول، وهو التعادل الثاني على التوالي بعد سيناريو مماثل ضد برينتفورد، والرابع منذ بداية العام الجديد، من أصل سبع مباريات لعبها النادي اللندني، ضيع فيها إحدى عشرة نقطة، ما دفع الكثير من المتتبعين والمحللين إلى القول إنّ أرسنال يرفض التتويج ويُكرّر نفس سيناريوهات المواسم السابقة، عندما كان يتراجع في الأمتار الأخيرة ويضيع اللقب بسبب تراجع المردود والنتائج.

ولا يزال أرسنال في الريادة بمباراة مُتقدمة بفارق خمس نقاط عن الملاحق مانشستر سيتي، لكن تعادله في الثواني الأخيرة أمام ولفرهامبتون صاحب مؤخرة الترتيب، وصاحب أضعف خط هجوم، وثاني أضعف خط دفاع، أعاد إلى أذهان عشاقه ما كان يحدث له في النصف الثاني من كل موسم عندما كان يضيع النقاط السهلة، ويُضيع اللقب كل مرة رغم أحقيته في التتويج خلال العقد الأخير على الأقل، إذ صار يضيع النقاط في نهاية مبارياته، مثلما حدث أمام الصاعد سندرلاند في شهر نوفمبر الماضي عندما تلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وحدث أمام تشلسي بعشرة لاعبين في ملعب ستامفورد بريدج، ثم واصل نزيف النقاط بعد تعادله على ميدانه أمام ليفربول وبعده بأسبوع في مواجهة نوتنغهام فورست.

وصرح المدرب ميكيل أرتيتا بعد التعثر الجديد أنه من الصعب تقبل التفريط في التقدم بهدفين والتعادل بهدفين لمثلهما ضد ولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع الأربعاء الماضي، بعد شوط ثانٍ سيّئ دفعنا فيه ثمن أدائنا المتواضع الذي نتحمل مسؤوليته كلنا، ونقر أننا لسنا في أفضل أحوالنا منذ بداية السنة، وعلينا أن ندرك ذلك ونتدارك الأمر في أسرع وقت. أما القائد بوكايو ساكا الذي سجل أول هدف له منذ خمسة عشر مباراة، فقد أبدى إحباطاً شديداً بسبب التعثر الجديد، وقال لإذاعة البي بي سي: "حان الوقت للتركيز على أنفسنا، وتحسين مستوانا وأدائنا، خاصة وأن مصيرنا بأيدينا، ولا عذر لنا".

وستكون المباريات الخمس المقبلة لنادي أرسنال في الدوري حاسمة وصعبة، تبدأ الأحد المقبل بمواجهة الجار توتنهام، ثم لقاء الديربي ضد تشلسي، وبعدهما برينتفورد، ومانشستر سيتي، ونيوكاسل، وتتخلل هذه المباريات مواجهة ثمن نهائي دوري الأبطال، والدور الثالث من كأس إنجلترا، قبل مواجهة السيتي في نهائي كأس الرابطة يوم 22 مارس/آذار المقبل. وتتطلب كل هذه المواجهات تركيزاً وجهداً واستعداداً بدنياً كبيراً في ظل نقص البدائل لمواجهة كثرة المباريات، وزيادة الضغوطات على فريق قد يضطر إلى انتظار 22 سنة أخرى للتتويج بلقب الدوري إذا لم يتمكن من الظفر به هذه المرة في ظل تراجع مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي ومانشستر يونايتد.

وفي حالة الإخفاق هذه المرة سيتحمل أرتيتا كامل المسؤولية بعد سبعة مواسم قضاها على رأس الفريق، توفرت لديه الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لكي يفوز باللقب، لكنه كان يتنازل عنه كل مرة في نهاية الموسم على نحوٍ غريب وعجيب، ليس لقوة المنافسين، ولكن بسبب العجز في تسيير مباريات الحسم الأخيرة من المدرب، وغياب الروح وشخصية البطل عن النادي اللندني، ما يزيد من حجم الشكوك حول قدرة أرسنال على التتويج، ويزيد من حجم الإثارة في نهاية الموسم بين أرسنال ومانشستر سيتي، وغوارديولا وأرتيتا الذي يبدو أنه تعود على الوصافة محلياً ولا يقدر على عباءة البطل.

في حالة فوز سيتي بمباراته المؤجلة يتقلص الفارق عن أرسنال إلى نقطتين، وتصبح المواجهة بينهما في شهر إبريل حاسمة، لكن إذا استمر النزيف سيفقد أرتيتا الريادة قبل المواجهة بينهما، ويفقد اللقب مرة أخرى نهاية مايو، وعندها لن يكون أمام أرسنال سوى البحث عن مدرب آخر إذا أراد التتويج بلقب الدوري.