أرسنال يخسر في الدوري.. لقب البريمييرليغ في خطر

- تعرض نادي أرسنال لخسارة مفاجئة أمام بورنموث (2-1)، مما يهدد فرصه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع الضغط المتزايد من مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة. - يعيش أرسنال فترة صعبة محلياً بخسارته ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات، بما في ذلك نهائي كأس الرابطة، مما يزيد من الضغوط على المدرب ميكيل أرتيتا للحفاظ على آمال التتويج. - المواجهة القادمة بين أرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الـ33 ستكون حاسمة لتحديد مصير الصدارة، حيث يمكن لسيتي تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط.

تعرض نادي أرسنال الإنكليزي بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لخسارة جديدة في بطولة الدوري الإنكليزي أمام نادي بورنموث بعد ظهر السبت، ليُصبح لقب البريمييرليغ في خطر كبير قبل جولات قليلة من ختام الموسم الكروي 2025-2026.

وخسر أرسنال المتصدر أمام بورنموث صاحب المركز الثامن في ملعبه الإمارات (2-1)، بعد ظهر السبت، في نتيجة مفاجئة أضرت كثيراً بقدرة فريق "المدفعجية" على التتويج بلقب البريمييرليغ لهذا الموسم، خصوصاً مع الضغط الكبير الذي يمارسه فريق مانشستر سيتي الوصيف من أجل محاولة خطف الصدارة وخطف اللقب من يد النادي اللندني الذي حافظ على مركزه الأول منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وتجمد رصيد نادي أرسنال عند 70 نقطة في المركز الأول من 21 فوزاً و7 تعادلات و4 خسارات في 32 مباراة، بينما خلفه نادي مانشستر سيتي يحتل الوصافة برصيد 61 نقطة، وهو الذي سيواجه نادي تشلسي في قمة كبيرة غداً الأحد، ويتبقى له مباراة مؤجلة أيضاً في بطولة الدوري، الأمر الذي يُشكل خطراً كبيراً على المدرب أرتيتا من أجل محاولة المحافظة على كل حظوظه للتتويج باللقب.

وفي حال فاز مانشستر سيتي في المباراتين المقبلتين ومن ضمنهما المباراة المؤجلة، فإن الفارق مع أرسنال سيتقلص إلى ثلاث نقاط فقط، وعليه ستكون المواجهة القمة بين الفريقين في الجولة الـ33 من منافسات البريمييرليغ بمثابة نهائي كبير لتحديد إن كان فريق المدفعجية سيستمسك بالصدارة أم أن سيتي سيُعادل النقاط ويُهدد حلم أرسنال بالتتويج بلقب البريمييرليغ.

يُذكر أن أرسنال يعيش فترة سيئة جداً على الصعيد المحلي، إذ خسر للمرة الثالثة توالياً في جميع المسابقات (خسر نهائي بطولة كأس الرابطة الإنكليزية أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، وخرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة أمام ساوثهامبتون، والآن خسر في الدوري أمام بورنموث)، في حين أن الاستثناء الوحيد خلال الأسبوعين الأخيرين كان فوز أرسنال خارج أرضه أمام سبورتينغ لشبونة بهدف نظيف في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.