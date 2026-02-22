أرسنال يحسم "ديربي" لندن برباعية ويعمق جراح توتنهام في البريمييرليغ

- أرسنال يتفوق على توتنهام في "ديربي" لندن بنتيجة 4-1، ليعزز صدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بفضل أهداف إيبيريشي إيز وفكتور غيوكيريس. - توتنهام يعاني من تراجع في الأداء، حيث يحتل المركز الـ16 في الدوري، مما يهدد بقاءه في الدوري الممتاز رغم تأهله لدور الـ16 في دوري الأبطال. - المنافسة على لقب الدوري تشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

حسم نادي أرسنال مواجهة "ديربي" لندن أمام مُضيفه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لتواصل كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رحلتها في التربع على عرش صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة. وبدأت إثارة مواجهة "ديربي" لندن سريعاً، بعدما افتتح إيبيريشي إيز النتيجة لنادي أرسنال في الدقيقة الـ32، لكن ردّ توتنهام جاء سريعاً، وبعد دقيقتين فقط، من خلال النجم الفرنسي راندال كولو مواني الذي استطاع إحراز أول هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم منذ انضمامه إلى فريقه في الصيف الماضي.

وأشعل النجم السويدي فكتور غيوكيريس أجواء مواجهة "ديربي" لندن في الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة صاروخية، لم يستطع حارس مرمى توتنهام التصدي لها في الدقيقة الـ47، قبل أن يعود زميله إيبيريشي إيز مرة أخرى إلى تنصيب نفسه رجلَ المباراة، عندما أحرز الهدف الثالث لصالح أرسنال في الدقيقة الـ61، لكن كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا لم تكتفِ بالنتيجة، بعد أن أضاف المهاجم غيوكيريس الهدف الرابع في الدقيقة الـ94.

وبهذا الانتصار، خرج نادي أرسنال، من دوامة التعادلات، التي عاشها الفريق خلال المواجهات الماضية، بالإضافة إلى التمسك بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة، رغم أن غريمه مانشستر سيتي استطاع العودة وبقوة، وعزز موقعه في المركز الثاني (56 نقطة)، ما يعني أن حسم اللقب سيكون مشتعلاً بينهما.

من جهته، تعقدت مهمة نادي توتنهام في الموسم الجاري من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تراجع إلى المركز الـ16 في جدول الترتيب، وبات الفريق اللندني مُهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في حال مواصلة مسلسل نزيف النقاط، رغم أن رفاق النجم الفرنسي راندال كولو مواني استطاعوا التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر في دوري الأبطال.