أرسنال يجهز 60 مليون يورو لخطف موهبة يوفنتوس

- يخطط نادي أرسنال لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لضم كنان يلدز، موهبة يوفنتوس ومنتخب تركيا، لتعزيز قوته الهجومية رغم التدعيمات السابقة. - يلدز، الذي يحظى بإعجاب ميكيل أرتيتا، قدم بداية موسم رائعة مع يوفنتوس، مسجلاً خمسة أهداف وست تمريرات حاسمة في تسع مباريات، مما جعله هدفاً لأندية كبرى مثل تشلسي ومانشستر يونايتد. - يوفنتوس يسعى لتمديد عقد يلدز حتى 2029 لحمايته من أطماع الأندية الكبرى، رغم النفوذ المالي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخطط نادي أرسنال الإنكليزي لتقديم عرض ضخم، بقيمة 60 مليون يورو، للتعاقد مع موهبة منتخب تركيا ونادي يوفنتوس الإيطالي كنان يلدز (20 عاماً) خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم التدعيمات الكبيرة التي حصل عليها مدرب "المدفعجية" الإسباني ميكيل أرتيتا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، فرغم إنفاق النادي اللندني ما يقارب 262 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة، فإنه ما زال يسعى لإضافة نوعية تعزز قوته الهجومية، وتمنحه خيارات أوسع في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم السبت، أن أرسنال أعاد فتح ملف كنان يلدز الذي يُعد هدفاً قديماً لإدارة "الغانرز" منذ الصيف الماضي، إذ يحظى اللاعب الشاب بإعجاب خاص من ميكيل أرتيتا، الذي يثمّن مرونته وقدرته على شغل عدة مراكز هجومية، غير أن الطريق لن يكون سهلاً أمام النادي اللندني، لا سيما في ظل متابعة تشلسي ومانشستر يونايتد عن قرب تطورات مستقبل اللاعب، وسط تزايد الاهتمام به داخل "البريمييرليغ".

وأضاف المصدر أن يلدز يقدّم بداية موسم رائعة مع يوفنتوس، إذ سجل خمسة أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة في تسع مباريات بجميع المسابقات، ليصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة "السيدة العجوز"، وقد دفع نجاحه اللافت أرسنال لتجهيز عرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل ضمه، ولكن هذا المبلغ قد لا يكون كافياً بالنظر لطموحات النادي الإيطالي، الذي يرى في لاعبه الشاب مشروع نجم عالمي يصعب تعويضه في المستقبل القريب.

ولا ترغب إدارة نادي يوفنتوس في بيع كنان يلدز، إذ تخطط لتمديد عقده الحالي الممتد حتى يونيو/ حزيران 2029، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية موهبته، وتحصينه من أطماع الأندية الكبرى، بما فيها أندية "البريمييرليغ"، خاصة أن قيمته السوقية المقدرة بنحو 50 مليون يورو لا تعكس بعد حجم التطور السريع الذي يعيشه، ولكن في المقابل، يبقى النفوذ المالي لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز قادراً على قلب موازين التفاوض خلال الأشهر المقبلة.

وكان يوفنتوس قد أغلق الباب أمام عرض تشلسي الذي حاول حسم الصفقة، الصيف الماضي، مقابل 70 مليون يورو، إلا أن أرسنال ورغم التدعيمات الكبيرة على الأجنحة بضم إيبيريشي إيزي ونوني مادويكي، لم يتراجع عن متابعة الموهبة التركية الصاعدة، الذي بدأ مسيرته من أكاديمية بايرن ميونخ الألماني، قبل أن ينضم لصفوف يوفنتوس في 2022، ويشارك مع الفريق الأول في 89 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً، وقدّم 15 تمريرة حاسمة.