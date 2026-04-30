- فرض أرسنال التعادل (1-1) على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل فيكتور غيوكرس لأرسنال من ركلة جزاء، وعدّل جوليان ألفاريز لأتلتيكو بالطريقة نفسها. - شهدت المباراة إثارة وتعدد فرص رغم التفكير الدفاعي، مع مستوى فني مقنع خاصة في الشوط الثاني، لكن الإرهاق أثر على الفريقين، وأصيب ألفاريز. - حافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، بينما فشل أتلتيكو في الفوز للمباراة الثانية توالياً، وغريزمان خاض آخر مباراة له في دوري الأبطال مع أتلتيكو.

فرض أرسنال الإنكليزي، التعادل بنتيجة (1ـ1)، على مُضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة ذهاب نصف النهائي الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي جرت اليوم الأربعاء في ملعب متروبوليتانو. وتقدم أرسنال في النتيجة عبر المهاجم السويدي، فيكتور غيوكرس الذي افتتح النتيجة من ركلة جزاء وعدّل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الشوط الثاني بالطريقة نفسها. وكان نصف النهائي الأول، قد شهد انتصار باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونخ الألماني (5ـ4) مساء الثلاثاء.

وشهدت المباراة إثارة بتعدد الفرص من الجانبين، رغم أن التفكير الدفاعي كان مسيطراً على خطط كل مدرب، ولكن المستوى الفني كان مقنعاً وخاصة في الشوط الثاني الذي كان مثيراً، ولكن رغم المحاولات من الفريقين، فإن التعادل كان مسيطراً، وقد سنحت أخطر الفرص للفريق الإسباني. كما أن الإرهاق البدني طاول الفريقين في الدقائق الأخيرة، ليخسر الفريق الإسباني نجمه الأرجنتيني ألفاريز الذي غادر مصاباً. ويتوقع أن يكون لقاء العودة بعد أسبوع مثيراً بحكم تقارب المستوى.

وحافظ أرسنال على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة هذا الموسم، بما أنه انتصر في أول 8 مباريات وتأهل في الصدارة، وبعد ذلك تخطى باير ليفركوزن وسبورتينغ لشبونة. أما أتلتيكو ففشل في الانتصار للمباراة الثانية توالياً، بعد خسارته في إياب ربع النهائي أمام نادي برشلونة، وقد خاض نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان آخر مباراة له في دوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد، أمام جماهير الفريق، وكان قريباً من التسجيل في الشوط الثاني.