- أرسنال يتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بفضل ركلة جزاء سجلها كاي هافرتز في الدقيقة الأخيرة، وسط جدل تحكيمي حول احتسابها. - شهدت المباراة هدفاً مبكراً لباير ليفركوزن عبر روبرت أندريتش، بينما واجه أرسنال صعوبة في العودة حتى ركلة الجزاء المتأخرة التي احتسبت بعد تدخل على نوني مادويكي. - الفريقان سيلتقيان مجدداً في لندن، حيث يسعى أرسنال لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق رباعية الألقاب هذا الموسم.

حصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، سجلها البديل كاي هافرتز، ليتعادل 1-1 أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في لقطة شابها بعض الجدل التحكيمي.

وقبل نهاية لقاء ليفركوزن وأرسنال، كانت هناك هجمة لصالح الفريق اللندني بقيادة اللاعب نوني مادويكي، الذي انطلق من الجهة اليمنى متقدماً نحو منطقة الجزاء. وعن اللقطة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "عند دخول مادويكي منطقة الجزاء، لاحقه لاعب باير ليفركوزن مالك تيلمان، الذي حاول التدخل بعملية انزلاق مستخدماً قدمه وساقه اليمنى، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الكرة". وأردف الحكم المونديالي السابق: "حدث احتكاك بين جسد لاعب باير ليفركوزن والقدم اليسرى للمهاجم، أثناء محاولته متابعة الكرة وتحريك قدمه إلى الأعلى، ما أدى إلى تغيير مسار القدم وفقدان المهاجم لتوازنه وارتكازه. نتيجة لذلك، سقط اللاعب داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح أرسنال".

وسجل هافرتز ركلة الجزاء في مرمى فريقه السابق، الذي كان قد تقدم بهدف سجله روبرت أندريتش بضربة رأس في الدقيقة 46. وكان هذا أول هدف يستقبله أرسنال، الساعي لتحقيق رباعية من الألقاب، في دوري الأبطال هذا الموسم. وبدا متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي فاز في جميع مبارياته الثماني السابقة ليتصدر الترتيب بعد مرحلة الدوري، في وضع صعب، ولم يتمكن من العودة في النتيجة حتى ركلة الجزاء المتأخرة التي احتسبت بسبب تدخل على مادويكي. وسيلتقي الفريقان مجدداً في لندن، يوم الثلاثاء القادم إياباً.