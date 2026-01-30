أرسنال يتصدر أرباح أندية الأبطال وهذه أرقام برشلونة وريال مدريد

تصدّر نادي أرسنال الإنكليزي قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح المالية بعد نهاية مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد حسم أول ثمانية أندية في الترتيب للتأهل إلى دور الـ16، بينما تأهلت الأندية من المراكز التاسع حتى الـ24 إلى الملحق الأوروبي.

وحصل نادي أرسنال على مبلغ 59,74 مليون يورو، وفقاً لما ورد في تقرير خاص لراديو "آر إم سي" الفرنسي، أمس الخميس. وجاءت هذه الأرباح الكبيرة التي وضعت النادي اللندني في الصدارة، نتيجة إنهاء فريق "المدفعجية" مرحلة المجموعات في دوري الأبطال في المركز الأول برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، وحصد جميع الأرباح الممكنة التي تُمنح عن كل فوز في البطولة الأوروبية.

وجاء نادي بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني خلف نادي أرسنال الإنكليزي، بأرباح مالية ناهزت الـ57.33 مليون يورو. واحتل النادي البافاري المركز الثاني في الترتيب برصيد 21 نقطة من سبع انتصارات وخسارة. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأرباح في حال استمر بايرن في رحلته الأوروبية حتى الأدوار الأخيرة.

وجاء نادي ليفربول الإنكليزي في المركز الثالث بأرباح مالية قدرها 54,92 مليون يورو، وهو الذي احتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وخسارتين، في وقت يأتي نادي توتنهام الإنكليزي خلف الريدز مباشرةً بأرباح مالية قدرها 53,9 مليون يورو، وهو الذي احتل المركز الرابع في مرحلة المجموعات برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة.

أما نادي برشلونة الإسباني فجمع أرباحاً مالية قدرها 52,89 مليون يورو. واحتل النادي الكتالوني المركز الخامس في الترتيب برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وخسارتين، في حين احتل المركز السادس نادي تشلسي الإنكليزي الذي جمع 52,57 مليون يورو، وهو الذي حقق خمسة انتصارات وتعادلاً وخسارتين وجمع 16 نقطة أيضاً مثل النادي الكتالوني.

وجاء نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المركز السابع برصيد 52,26 مليون يورو، وهو الذي احتل المركز السابع في ترتيب دوري الأبطال (خمسة انتصارات وتعادل وخسارتان)، ومثله نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الذي احتل المركز الثامن في قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للأرباح المالية، بحصده مبلغ 51,94 مليون يورو ورصيد النتائج نفسه.

واحتل ريال مدريد الإسباني المركز التاسع في الترتيب من خمسة انتصارات وثلاث خسارات، محققاً أرباحاً مالية قدرها 37,93 مليون يورو من الدور الأول، في وقت احتل إنتر ميلانو الإيطالي المركز العاشر في القائمة بأرباح مالية قدرها 37,61 مليون يورو. وأنهى "النيراتزوري" الدور الأول خارج التوب 8، باحتلاله المركز العاشر برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث خسارات. وذكر "آر إم سي الفرنسي"، أن نادي باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسم الماضي، حقق أرباحاً مالية قدرها 36 مليون يورو من الدور الأول.